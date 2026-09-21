Nghệ sĩ Mai Trần: Được vợ tận tụy chăm sóc, từ chối kêu gọi quyên góp

Sức khỏe của nghệ sĩ Mai Trần giờ ra sao?

Qua cuộc trò chuyện với MC Minh Thái của Báo Thanh Niên, tình hình hiện tại của nghệ sĩ Mai Trần phần nào được hé lộ. Sau hai lần tai biến, ông phải tạm ngưng toàn bộ công việc diễn xuất để tập trung cho quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn đang nỗ lực từng ngày để vượt qua di chứng để lại. Trong hoàn cảnh đó, nguồn thu nhập chính để lo cho gia đình và trang trải chi phí điều trị đều dựa vào công việc kinh doanh của cô Quỳnh Vân, người vợ tận tụy của nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Mai Trần gửi lời chào khán giả Báo Thanh Niên ẢNH: BẢO HẠO

Trò chuyện cùng MC Minh Thái, cô Quỳnh Vân bộc bạch về nhịp sống tất bật hiện tại khi phải một tay quán xuyến quán ăn nhỏ lẫn tận tụy chăm sóc chồng. Vừa gồng gánh việc kinh doanh, vừa lo túc trực bên người bạn đời bệnh tật, cuộc sống của người phụ nữ ấy dĩ nhiên không tránh khỏi những nhọc nhằn, lo toan. Dẫu vậy, cô vẫn bền bỉ bám trụ với công việc mưu sinh để có thêm nguồn thu nhập trang trải sinh hoạt phí và tiền thuốc thang mỗi ngày.

Chia sẻ về tình trạng của chồng, cô Quỳnh Vân cho biết sức khỏe nghệ sĩ Mai Trần đã có những tín hiệu tích cực hơn. Dẫu vậy, sau biến cố tai biến, ông vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn hồi phục và thích nghi với nhịp sinh hoạt mới.

Đáng chú ý, dù gia đình đang đối diện với không ít thử thách, cô Quỳnh Vân vẫn kiên quyết từ chối mọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Cô tâm sự rằng ngoài kia còn nhiều số phận ngặt nghèo hơn, trong khi vợ chồng cô vẫn có thể tự xoay xở được nên chưa từng nghĩ đến chuyện kêu gọi từ thiện.

Cô Quỳnh Vân hạnh phúc vì sức khỏe của ông xã tiến triển tích cực ẢNH: BẢO HẠO

Không khí buổi trò chuyện bỗng trở nên ấm áp và rộn rã hơn khi nghệ sĩ Mai Trần cùng vợ cất tiếng hát giao lưu. Đối với cô Quỳnh Vân, sau bao tháng ngày lo lắng tột cùng, niềm vui lớn nhất lúc này là nhìn thấy chồng tiến bộ từng ngày: ông đã có thể tự nhấc một tay và nói chuyện rõ tiếng hơn. Buổi ghé thăm của MC Minh Thái cũng giúp khán giả hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ ở tuổi xế chiều. Dù vắng bóng trên phim trường để tập trung chữa bệnh, nghệ sĩ Mai Trần vẫn luôn mang trong lòng nỗi niềm khắc khoải với nghệ thuật và mong mỏi sớm được tái ngộ khán giả khi cơ thể đã khỏe mạnh trở lại.