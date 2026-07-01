Nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ

Theo thông tin từ nghệ sĩ Hữu Quốc, nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện cấp cứu tối 30.6 trong tình trạng nguy kịch. Nam nghệ sĩ bị đột quỵ, vỡ mạch máu não. Bác sĩ nói tình trạng rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện nghệ sĩ Minh Hòa được theo dõi sức khỏe ở Bệnh viện An Bình (TP.HCM).

Trên trang Facebook cá nhân có khoảng 329.000 người theo dõi, nghệ sĩ Bình Tinh vừa cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Minh Hòa. Theo chia sẻ của cô, sau một đêm được các bác sĩ theo dõi sát sao, Minh Hòa đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất.

"Dạ trước tiên Bình Tinh xin thay mặt nghệ sĩ Minh Hòa cùng gia đình, vợ và con trai cảm ơn tất cả quý đồng nghiệp, quý mạnh thường quân và quý khán giả đã chung tay chia sẻ cùng anh trong lúc tai nạn bất ngờ ập đến vì hoàn cảnh nhà anh quá khó khăn", nữ nghệ sĩ viết.

Nữ nghệ sĩ cho biết Minh Hòa bị đứt mạch máu não. Nếu máu không tiếp tục loang ra thì tình trạng sức khỏe có thể dần ổn định. Bình Tinh cũng bày tỏ sự xót xa khi cho rằng, ngay cả khi hồi phục, con đường trở lại sân khấu của Minh Hòa sẽ không còn như trước.

Bên cạnh việc cập nhật tình hình sức khỏe, Bình Tinh cho biết cô đang trực tiếp hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình điều trị. Toàn bộ số tiền do các mạnh thường quân, đồng nghiệp và khán giả hỗ trợ sẽ được nghệ sĩ Hữu Quốc thay mặt gia đình quản lý để sử dụng khi cần thiết, bởi quá trình điều trị của Minh Hòa được dự đoán sẽ còn kéo dài.

Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Minh Hòa đã có những dấu hiệu tích cực sau khi được điều trị Ảnh: nghệ sĩ Bình Tinh cung cấp

Khép lại bài viết, Bình Tinh gửi lời cảm ơn những người đã quan tâm, động viên nam nghệ sĩ, đồng thời nhắn nhủ: "Một nghệ sĩ nghèo bạc phận nhưng chắc chắn anh sẽ rất ấm áp khi trong hoàn cảnh này mọi người luôn bên anh. Dù thế nào cũng phải cố gắng nha anh. Còn nước còn tát".

Nghệ sĩ Minh Hòa đã qua cơn nguy kịch

Trao đổi với Thanh Niên, Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Minh Hòa đã xuất hiện những tín hiệu tích cực đầu tiên sau quá trình cấp cứu. "Anh có thể nói được, có thể gọi tên những người xung quanh. Nhưng mà còn đang bị ngọng rất nặng", cô chia sẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, dù đã qua thời điểm nguy hiểm nhất nhưng tình trạng của Minh Hòa vẫn chưa thể chủ quan. "Bây giờ phần não của nghệ sĩ Minh Hòa vẫn chưa ổn. Tại vì anh bị đứt mạch máu não. Nếu máu loang ra thì sẽ dẫn đến hôn mê sâu. Đó là lời chia sẻ của bác sĩ", Bình Tinh nói.

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết trước khi gặp biến cố sức khỏe, cuộc sống của Minh Hòa vốn nhiều khó khăn. Theo cô, nam nghệ sĩ chủ yếu đi hát để trang trải cuộc sống và nuôi vợ cùng con đang tuổi đi học.

"Anh sống rất vất vả. Cuộc sống của anh ổn định hơn nhờ đi hát ở đoàn của Huỳnh Long. Đoàn cải lương Huỳnh Long cũng luôn quan tâm, hỗ trợ anh. Có điều anh không có tiền dành dụm, trong khi còn phải nuôi vợ và con đang đi học nên cuộc sống vẫn rất khó khăn", Bình Tinh chia sẻ.

Hiện tại, Bình Tinh cùng các đồng nghiệp vẫn đang lo toàn bộ viện phí và chi phí điều trị trước mắt cho Minh Hòa. Tuy nhiên, theo cô, quá trình điều trị và phục hồi chức năng có thể kéo dài, đồng nghĩa với việc sẽ cần thêm nhiều nguồn hỗ trợ để nam nghệ sĩ yên tâm chữa bệnh.

"Trong lúc này, mọi viện phí tôi cũng đang hỗ trợ cho anh. Nhưng số tiền cần để điều trị sẽ rất nhiều. Nếu anh phải điều trị lâu và tập phục hồi chức năng thì sẽ cần thêm kinh phí để anh yên tâm chữa bệnh, không phải lo lắng quá nhiều", Bình Tinh bày tỏ.

Nghệ sĩ Minh Hòa là diễn viên cải lương tuồng cổ, từng là kép chính của đoàn Huỳnh Long, sân khấu Chí Linh - Vân Hà và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.