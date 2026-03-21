Nghệ sĩ Phương Bình: 60 tuổi vẫn miệt mài đóng phim trả nhà góp
Hải Duy
21/03/2026 08:00 GMT+7

Nghệ sĩ Phương Bình thẳng thắn chia sẻ tuổi tác khiến sức khỏe không còn dẻo dai như trước. Dẫu vậy, ông vẫn bền bỉ làm nghề, vừa vì giữ lửa đam mê, vừa để duy trì thu nhập, gánh vác những khoản chi tiêu, trong đó có việc trả góp căn nhà hiện tại.

Nghệ sĩ Phương Bình: 60 tuổi vẫn miệt mài đóng phim trả nhà góp - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phương Bình (thứ hai từ trái sang) trong phim kinh dị Quỷ nhập tràng 2

Ảnh: ĐPCC

Nghệ sĩ Phương Bình, tên thật Nguyễn Trung Bình, sinh năm 1966 tại Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Ông là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và truyền hình tại TP.HCM, từng hoạt động tại các sân khấu của Phước Sang, Hoàng Sơn và ghi dấu ấn qua hàng loạt phim truyền hình, sitcom, tiểu phẩm hài.

Sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật, học lực chỉ ở mức trung bình khá, song từ nhỏ Phương Bình đã sớm nhận ra mình có năng khiếu chọc cười mọi người xung quanh. Từ những lần "diễn" cho bạn bè xem, ông dần nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên với mong muốn mang tiếng cười đến cho khán giả.

Tính từ khi theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) đến nay, Phương Bình cho biết ông đã có hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài hoạt động và mới đây góp mặt trong phim điện ảnh Quỷ nhập tràng 2.

Theo nghệ sĩ 6X, dù hiện tại vẫn đang phải trả góp tiền nhà, song ông cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, không còn quá nhiều áp lực về kinh tế như 15 năm trước. Ông cho biết các con đã trưởng thành, có cuộc sống riêng nên gánh nặng cơm áo gạo tiền phần nào được giảm bớt.

Nam nghệ sĩ bộc bạch, hiện tại hai vợ chồng sống giản dị, có bao nhiêu thì chi tiêu bấy nhiêu. Nếu dư dả chút ít, ông thường lo cho cháu nội hoặc để dành phòng thân. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng lại cùng nhau đi du lịch để thay đổi không khí, bù đắp cho quãng thời gian tuổi trẻ quá vất vả nên hiếm khi có dịp đi đây đi đó.

Diễn viên Doãn Quốc Đam cho biết anh quyết định tham gia dự án Quỷ nhập tràng 2 vì bị cuốn hút bởi kịch bản mới lạ và tâm lý nhân vật nhiều thử thách. Với nam diễn viên, đây cũng là cơ hội để làm mới hình ảnh và trải nghiệm môi trường làm phim khác.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
