Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy: U.70 sống an nhàn, hạnh phúc bình dị bên chồng tại Mỹ

Nghệ sĩ cải lương Phương Hồng Thủy hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên bạn đời tuổi xế chiều Ảnh: L.X

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy tên thật là Đinh Hồng Đào, sinh năm 1960 tại Đồng Nai, là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, sánh vai cùng những tên tuổi như Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Tài Linh, Ngọc Huyền... Nữ nghệ sĩ được khán giả nhớ đến bởi giọng ca ngọt, nụ cười tươi và đôi mắt buồn đặc trưng của đào thương.

Còn được đứng trên sân khấu là hạnh phúc của Phương Hồng Thủy

Dịp cuối năm, NSƯT Phương Hồng Thủy về nước để chuẩn bị cho sự ra mắt của vở kịch tết 29 anh về của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Những ngày qua, cô cùng ê kíp miệt mài tập luyện với tinh thần nghiêm túc. Theo Phương Hồng Thủy, sân khấu luôn phản chiếu những câu chuyện rất đời, vì vậy người nghệ sĩ càng phải khổ luyện để vai diễn tròn trịa, không phụ lòng khán giả.

Được trở về quê hương biểu diễn và đón tết, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy xúc động khi gặp lại đồng nghiệp và khán giả thân quen. Nữ nghệ sĩ tâm sự, những cuộc hội ngộ cuối năm khiến tình cảm của người làm nghề thêm gắn bó. Thế nhưng, thời gian cũng để lại những khoảng trống khó lấp khi nhiều bạn diễn thân thiết đã lần lượt ra đi, khiến cô không khỏi hụt hẫng, chạnh lòng. Nữ nghệ sĩ 6X trải lòng, cảm xúc đứng trên sân khấu giờ đây không còn nguyên vẹn như xưa, bởi những người diễn từng đồng hành một thời không còn nữa. Nhắc đến cố NSƯT Vũ Linh, cô bùi ngùi: "Hồi xưa, tôi diễn nhiều nhất với anh Vũ Linh. Anh Vũ Linh hiểu tôi nhiều quá nên giờ tôi khó có thể diễn với người khác được. Vì vậy, tôi cũng ít đứng trên sân khấu hát cải lương. Tôi muốn giữ cho mình những kỷ niệm đẹp, như thế là đủ rồi".

Dù đã ở tuổi U.70, nhưng nghệ sĩ Phương Hồng Thủy khiến khán giả thích thú khi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng giọng hát ngọt ngào Ảnh: Chụp màn hình

Ở tuổi U.70, nữ nghệ sĩ duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và tập yoga để giữ gìn sức khỏe. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường bên gia đình. Nhìn lại bản thân, Phương Hồng Thủy thừa nhận thời trẻ từng có những suy nghĩ nông nổi, tự cao. Càng lớn tuổi, cô càng đằm lại, biết thấu hiểu và cảm thông nhiều hơn. Sau nhiều biến cố, điều nữ nghệ sĩ trân quý nhất lúc này là sự bình an.

Trong lần về nước này, nữ nghệ sĩ cảm thấy may mắn khi có chồng đồng hành. Phương Hồng Thủy cho biết ông xã luôn ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật của cô, để vợ được làm điều yêu thích. Với Phương Hồng Thủy, việc được trở về quê hương, được góp một phần nhỏ bé cho sân khấu cải lương và kịch nói đã là niềm vui khó diễn tả. "Ở tuổi này, còn được đứng trên sân khấu, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất", chủ nhân Huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1991 bày tỏ.

Niềm vui của nữ nghệ sĩ giờ đây là chăm sóc mảnh vườn nhỏ và tận hưởng cuộc sống bình yên tuổi xế chiều Ảnh: FBNV

Hôn nhân bình dị bên chồng kém 4 tuổi

Phương Hồng Thủy gặp gỡ ông xã vào đầu những năm 2000 khi sang Mỹ du lịch. Cả hai nảy sinh tình cảm khi anh tình nguyện làm "tài xế" chở cô cùng nghệ sĩ Út Bạch Lan và nghệ sĩ Ngọc Giàu đi chùa. Trước sự chu đáo và nhiệt tình của ông xã, cô phải lòng anh lúc nào không hay. Theo nữ nghệ sĩ, kỷ niệm khiến cô nhớ mãi không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là hai chai nước nhỏ người đàn ông ấy đưa cho mình.

"Có lẽ vì tôi quen lo cho gia đình, ít khi được chăm sóc nên khi có người quan tâm, lo cho mình khiến tôi có cảm xúc đặc biệt. Sau này, trong cuộc sống vợ chồng, anh vẫn luôn quan tâm như vậy. Mỗi sáng khi tôi đọc kinh, ông xã lặng lẽ đặt sau lưng một ly cà phê. Ở tuổi này, tôi thấy sự chăm sóc âm thầm như vậy đã là quá đủ. Chúng tôi sống với nhau rất thoải mái, tôn trọng nhau như những người bạn, cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Ông xã hay bảo chỉ thích nghe tôi cười chứ không muốn tôi buồn. Với tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi", giọng ca vở Hàn Mặc Tử bộc bạch.

Sau bao thăng trầm, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy hiện đã có cuộc sống viên mãn bên người chồng ở Mỹ Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Phương Hồng Thủy cũng chia sẻ, các con tôn trọng và yêu thương mẹ, cũng trân quý người đàn ông đồng hành cùng mẹ. Cô cho biết con gái có năng khiếu ca cổ với giọng mềm mại, dễ thương, nhưng Phương Hồng Thủy không khuyến khích con theo nghề vì thấu hiểu những nhọc nhằn mà bản thân từng trải qua.

Tại Mỹ, cuộc sống của vợ chồng Phương Hồng Thủy hiện khá bình yên. Cô cho biết ông xã đã nghỉ hưu sau thời gian dài làm chủ gara xe. Trong khi đó, con gái làm kế toán, sống gần nhà nên thường xuyên qua lại thăm mẹ. Với nữ nghệ sĩ, cuộc sống hiện tại gói gọn trong hai chữ "an ổn". Cô tâm niệm: "Khi mình biết an thì sẽ an, biết đủ thì sẽ đủ. Hạnh phúc của tôi hiện tại chỉ đơn giản là được an ổn".