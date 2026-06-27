Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn: ‘TP.HCM sinh ra tôi lần hai’

Đánh dấu hành trình 1/4 thế kỷ gắn bó với TP.HCM, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vừa hoàn thành 2 cuốn sách: Hành trình sống (tự truyện) và Saxophone trong tôi (giáo trình giảng dạy saxophone), dự kiến ra mắt vào tháng 7 tới. Trước đó, vào ngày 19.6, tiếng kèn saxophone tài hoa của ông cũng có hẹn với chương trình ca nhạc tưởng niệm 5 năm Covid-19 mà Trần Mạnh Tuấn từng là một nhân tố tích cực thuộc đội tình nguyện viên nghệ sĩ mang âm nhạc đến tuyến đầu chống dịch để sưởi ấm và xoa dịu.

"TP.HCM đã sinh ra tôi lần hai", Trần Mạnh Tuấn xúc động nói về "hành trình sống" đầy ân nghĩa của ông tại thành phố đã trở thành quê hương thứ hai của nam nghệ sĩ Hà thành.

Jazz Club trên "con phố vàng"

Một cách may mắn, Trần Mạnh Tuấn nhanh chóng có được khởi đầu thuận lợi khi vừa chân ướt chân ráo vào TP.HCM. Là một trong những sinh viên VN đầu tiên nhận được học bổng tại ngôi trường đào tạo âm nhạc danh tiếng của Mỹ - Berklee College Music, Trần Mạnh Tuấn vinh dự được lựa chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu góp mặt tại lễ đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm TP.HCM năm 2000.

Tiếng kèn tri ân của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn Ảnh: NVCC

Ba năm sau khi bén rễ tại miền đất mới, nam nghệ sĩ Hà thành mạnh dạn thuê một "mặt bằng vàng" ở 28 Lê Lợi (Q.1 cũ) để mở Jazz Club đầu tiên tại TP.HCM (Saxn't Art Club), khi thể loại nhạc này còn bị cho là kén người nghe. Dồn tất cả vốn liếng xoay xở được, ông mạnh dạn đập đi xây mới toàn bộ mặt bằng, tạo nên không gian thưởng lãm âm nhạc và nhanh chóng biến nó thành một "địa chỉ bỏ túi" nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế. Saxn't Art Club trụ vững suốt 20 năm trời, cho đến khi dịch Covid-19 bùng nổ và chủ nhân của nó phải đối diện với bạo bệnh.

Lựa chọn TP.HCM làm nơi lập nghiệp sau khi du học trở về quả là một quyết định sáng suốt của Trần Mạnh Tuấn. Mảnh đất luôn sẵn lòng đón nhận cái mới và là nơi có đời sống âm nhạc phát triển sôi động nhất cả nước thật sự là cú hích tạo đà cho liên tiếp các dự án âm nhạc tâm huyết của ông: mở TMT Studio - một trong những phòng thu được cho là hiện đại nhất tại TP.HCM lúc bấy giờ (2008), thành lập cùng lúc 2 ban nhạc: Saigon Big Band và Fusion Band (2013), ra mắt TMT Center (2020), sáng lập Quỹ từ thiện TMT (2023)…

Trần Mạnh Tuấn là một trong 10 gương mặt trẻ được chọn góp mặt trong lễ đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm TP.HCM

"25 năm trước, tôi quyết định chuyển vào TP.HCM vì nhận thấy các phòng trà và phòng thu âm ở đây đang phát triển rất mạnh, các cơ hội giao lưu quốc tế cũng rộng mở hơn. Ngay năm đầu tiên đến vùng đất này, tôi đã may mắn được mời làm "bầu sô" (tổ chức các set diễn) cho cùng lúc 4 khách sạn 5 sao. Năm 2017, nhận lời mời của Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, Trần Mạnh Tuấn là nghệ sĩ VN duy nhất được mời biểu diễn cùng Uss Carl Vinson Band trên hạm đội Uss Carl… Các cơ hội cứ thế mở ra trong một môi trường làm nghề sôi động, luôn bắt kịp cái mới, luôn biết nhìn nhận người tài và đặc biệt là những người có tâm với thành phố…", nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn chia sẻ với Thanh Niên.

Buổi diễn xúc động nhất trong sự nghiệp

Nghệ sĩ jazz tài hoa nói rằng thành công lớn nhất của ông trong suốt 25 năm qua có lẽ chính là tạo được niềm tin và lòng thương yêu với khán giả thành phố, cả khi ông dào dạt cảm hứng trên sân khấu hay cạn kiệt nhựa sống trên giường bệnh. "25 năm, 4 lần phải đối mặt với ranh giới sinh tử, có thể nói TP.HCM là nơi đã tái sinh tôi theo cả nghĩa đen", ông nói. Nam nghệ sĩ cho biết khi chọn bản nhạc Quê hương cho đêm diễn xúc động nhất trong sự nghiệp của mình tại bệnh viện dã chiến số 3, 6 ở Thủ Đức giữa những ngày TP.HCM đang phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, đó cũng chính là cách Trần Mạnh Tuấn tha thiết bày tỏ niềm biết ơn của mình với mảnh đất tái sinh ông và từ lâu đã là quê hương thứ hai trong ông.

Bức tranh tái hiện sô diễn xúc động nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn

"25 năm, có thể nói tôi đã là một người TP.HCM nói giọng Bắc. Một mảnh đất có tiếng là "ăn chơi" nhưng chính xác là làm ra làm, chơi ra chơi - Nơi này đã dạy tôi điều đó. TP.HCM cũng dạy tôi cách suy nghĩ thoáng đãng hơn, không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt. Phóng khoáng và niềm nở, nhưng TP.HCM một mặt cũng dạy chúng ta cách hành xử sòng phẳng: cho là cho, vay là vay, không cả nể nhập nhèm và có thế, mới chơi với nhau lâu được, làm việc chung với nhau lâu được…", nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn nói.

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Trong ngôi nhà vườn rất đẹp thuộc khu Thảo Điền (Q.2 cũ) của nghệ sĩ saxophone tài danh, ba năm nay người ta lại được nghe những giai điệu jazz vẳng ra từ tầng hầm. Saxn't Art New tái xuất, cây saxophone từng trở về từ cõi tử tái sinh, và lần này là có sự chung tay của con gái An Trần, người vừa tốt nghiệp xuất sắc Berklee College Music, chính là ngôi trường bố Tuấn từng theo học.

Có một TP.HCM của những giai điệu jazz ngẫu hứng và da diết hằng đêm, sẽ vẫn còn được nối dài và viết tiếp, giữa lòng thành phố… (còn tiếp)