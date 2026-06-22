Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn thăng hoa với nhạc Trịnh

Vượt qua biến cố sức khỏe, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn trở lại sân khấu trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn chủ đề Huyền thoại mẹ, diễn ra tại Quảng trường Bảo Ninh (Quảng Trị). Chương trình do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc thông qua những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Ảnh: Bá Cường

Đêm nhạc được chia thành ba chương với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Mở đầu là chương Mẹ trong miền ký ức, mang màu sắc sâu lắng, tái hiện những năm tháng chiến tranh khốc liệt thông qua hình tượng người mẹ Việt Nam. Tiếp nối là chương Vòng tay yêu thương, truyền tải thông điệp rằng chiến tranh có thể chia cắt con người nhưng không thể dập tắt khát vọng yêu thương. Thông qua âm nhạc, chương trình khắc họa hành trình hàn gắn những vết thương của quá khứ bằng sự lắng nghe, thấu cảm và sẻ chia. Khép lại đêm nhạc là chương Khát vọng hòa bình - Hãy yêu nhau đi, lan tỏa thông điệp về tình yêu, sự bao dung và hòa bình. Khi những ca khúc bất hủ như Hạ trắng, Diễm xưa, Ở trọ, Còn tuổi nào cho em, Hãy yêu nhau đi... vang lên giữa không gian quảng trường Bảo Ninh, nhiều khán giả không khỏi xúc động trước những giai điệu giàu cảm xúc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hà Lê, Kyo York và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Sau biến cố sức khỏe, Trần Mạnh Tuấn bày tỏ niềm hạnh phúc khi vẫn có thể đứng trên sân khấu, tiếp tục cống hiến và thổi hồn vào những tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. "Tôi có nhiều cơ hội gắn bó với nhiều nhạc sĩ nhưng có lẽ âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tôi gắn bó nhiều nhất. Nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ mang đến triết lý trong âm nhạc mà còn cả cuộc sống, cách nhìn nhận về đời sống", nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.