Nghệ sĩ Thanh Hằng: Từng phải chọn giữa học hát và học may

Nghệ sĩ Thanh Hằng đam mê ca hát từ bé. Cô thường bật băng cát sét lên rồi nhép miệng theo BTC

Năm 10 tuổi, nghệ sĩ Thanh Hằng sống cùng bà ngoại và em gái Ngân Quỳnh. Những lúc bà vắng nhà, hai chị em thường mở băng cát sét rồi nhép miệng hát theo mấy tuồng cải lương. Giọng ca Chiêu Quân Cống Hồ nhớ lại: “Chưa kể chị em tôi còn lấy màn của bà ngoại quấn lên người để làm công chúa, tiểu thư. Riêng tôi còn giành vai với Ngân Quỳnh để hát”.

Nhìn thấy đam mê của Thanh Hằng, bà ngoại đưa ra hai phương án cho nữ nghệ sĩ lựa chọn. Nếu thích ca hát, giọng ca sinh năm 1959 sẽ được đi học bài bản. Ngược lại nếu không muốn, Thanh Hằng sẽ được mua máy may học làm thợ. Sau khi cân nhắc, cô quyết định chọn ca hát và được đào tạo để trở thành nghệ sĩ.

Thanh Hằng không ngại học hỏi để có thể tiến bộ hơn trong nghề BTC

Thanh Hằng nhớ mãi lời bà ngoại dạy dỗ: “Nếu làm thợ may dù con có lớn tuổi, đeo kính, tóc bạc đi nữa thì vẫn là người thợ may với đầy kinh nghiệm, nên khách chắc chắn lựa chọn đến may rất đông. Trong khi đó, nếu là một nghệ sĩ tóc đã bạc, da đã nhăn thì khi bước ra sân khấu khán giả sẽ nói là nghệ sĩ già”.

Khán giả biết đến Thanh Hằng với vai trò nghệ sĩ cải lương, nhưng không phải ai cũng biết cô còn thành công khi lấn sân sang dòng nhạc dân ca và quê hương. Tâm sự về mối lương duyên, nữ khách mời bộc bạch: “Nhiều lần tôi đi xem mà mê mẩn các bạn ca sĩ trẻ biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc, đặc biệt là Trống Đồng. Trong đầu tôi bất chợt nảy ra ước mơ được một lần đứng trên sân khấu để ca tân nhạc".

Thanh Hằng không ngại vai lớn, nhỏ. Cô sẵn sàng tham gia để tiếp lửa cho thế hệ trẻ BTC

Từ trăn trở đó, Thanh Hằng về nhà mày mò tự học. Đến năm 1992, cô được mời hát chung với một ca sĩ hai bài Tình thắm duyên quê và Chuyến đò quê hương rồi được khán giả đón nhận. Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân từ khi quyết định theo con đường ca hát đã không ngừng học hỏi dù cho ở bất cứ vị trí nào hay nổi tiếng ra sao. “Tôi thấy mình cứ học hết, đem những cái tốt, cái đẹp, cái mới về cho mình. Cái này là được lợi cho bản thân”, chị gái Ngân Quỳnh cho hay.

Trong chương trình, Thanh Hằng còn trải lòng về chặng đường sắp tới trong sự nghiệp. Nữ nghệ sĩ bày tỏ có nhiều ước mơ nhưng không dám mơ ước lớn. Cô chỉ mong còn đủ sức khỏe để được đồng hành và tiếp sức với thế hệ nghệ sĩ trẻ. “Các em cần tôi từ bất cứ vai lớn hay vai nhỏ tôi đều sẵn sàng để tiếp lửa cùng các em”, Thanh Hằng xúc động nói.