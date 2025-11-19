Nghệ sĩ Thanh Hiền ở tuổi 73: Từng giữ chồng bằng cách chọc tức 'tiểu tam'

Thanh Hiền từng không biết Lý Hải là ai

Từ một bà nội trợ, nghệ sĩ Thanh Hiền trở thành gương mặt quen thuộc trong những bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Dấu ấn đậm nét nhất của bà là vai chính trong tác phẩm Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải. Dù không học qua bất kỳ trường lớp nào nhưng cách diễn xuất tự nhiên, chân chất của Thanh Hiền lại được khán giả yêu thích.

Dù không học hành bài bản, nhưng Thanh Hiền vẫn thuyết phục được khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên. Bà được ví như "đóa hoa nở muộn" của làng điện ảnh Việt Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù có hơn 20 năm kinh nghiệm đứng trước ống kính nhưng khi tham gia chương trình The Khang Show, nghệ sĩ Thanh Hiền vẫn hồi hộp. Bà cho biết năm nay mình đã 73 tuổi và đóng hơn 900 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Nghệ sĩ Thanh Hiền thừa nhận trước khi tham gia Lật mặt 7: Một điều ước, bà không biết Lý Hải là ai. "Tôi thấy mình tệ quá, Lý Hải nổi tiếng nhiều năm với album Trọn đời bên em và sản xuất 6 phần phim Lật mặt mà tôi không biết gì về cậu ấy. Chắc có lẽ tôi không theo dõi truyền thông nên không biết. Tôi bước vào phòng casting và hỏi: 'Lý Hải là ai vậy?' thì cả phòng cười lớn. Tôi lớn tuổi nên cứ hỏi vậy thôi, tôi nhớ lúc đó Lý Hải cũng cười ngất. Sau này, tôi nghe các bạn kể lại rằng Lý Hải nói thành công lớn nhất của cậu ấy là tìm được người đóng vai bà mẹ", nữ nghệ sĩ 73 tuổi nói.

Nguyên Khang nể phục tinh thần chịu thương chịu khó và nhẫn nhịn của Thanh Hiền Ảnh: Chụp màn hình

Tôi mong mình có thể học nhiều hơn

Bên cạnh chia sẻ về chuyện nghề, Thanh Hiền còn trải lòng về chuyện tình duyên của mình và ông xã. Bà tâm sự mình có nhiều người theo đuổi kể từ hồi đi học và khi làm ở đài phát thanh. Dẫu vậy, do ông xã theo đuổi nhiệt tình và đối xử tử tế với bà nên mới đồng ý hẹn hò và kết hôn. "Lúc đầu tôi thấy ông ấy đàng hoàng dễ thương nên tôi mới ưng chứ không phải vì đẹp trai", bà chia sẻ.

Tuy nhiên, hôn nhân của nghệ sĩ Thanh Hiền cũng trải qua nhiều thăng trầm vì chồng của bà là người có tính đào hoa. Bà kể: "Những năm tháng trẻ tuổi, ông ấy cũng có bồ. Khi ông ấy ở bên cạnh bạn gái thì cô gái đó đã viết tên của mình và chồng tôi lên áo cổ áo hoặc vạt áo để tôi thấy. Nhưng tôi vẫn giặt chiếc áo đó sạch sẽ và không nói gì vì mình muốn cho người ta thấy rằng mình không quan tâm điều đó. Ông ấy đi đâu thì đi nhưng đến già thì vẫn về nhà như "lá rụng về cội".

Thanh Hiền chọn cách xử lý mềm mỏng khi chồng là người có tính trăng hoa Ảnh: Chụp màn hình

Thanh Hiền thừa nhận với MC Nguyên Khang rằng đó là cách để mình chọc tức những "bóng hồng" vây quanh chồng thay vì giận dữ, ghen tuông. Sự khéo léo và dịu dàng giúp Thanh Hiền giữ được mái ấm gia đình. Song song đó, nữ nghệ sĩ 73 tuổi còn cho biết thời gian đầu về làm dâu rất cực khổ vì phải học chèo xuồng ba lá, làm ruộng và gánh lúa... Dẫu chịu nhiều vất vả nhưng Thanh Hiền vẫn không có thái độ trách móc hay than thở số phận.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hiền cảm thấy hạnh phúc vì được Tổ nghề ưu ái trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và được mọi người yêu thương. Nữ nghệ sĩ cũng hy vọng mình có nhiều sức khỏe để có thể cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật. Và nếu được trở về thời thanh xuân, Thanh Hiền mong muốn được học nhiều thứ hơn, đặc biệt là ngoại ngữ để có thể đọc được những tác phẩm nước ngoài mà mình yêu thích.