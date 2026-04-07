Nghệ sĩ Thanh Thủy tiết lộ lý do không khuyến khích con cái theo nghề

Đối với nghệ sĩ Thanh Thủy, vẫn còn được khán giả yêu thương đó chính là niềm hạnh phúc giản dị Ảnh: H.D

Cuộc sống của nghệ sĩ Thanh Thủy

Ở tuổi 63, nghệ sĩ Thanh Thủy vẫn bền bỉ "sáng đèn" cùng sân khấu, duy trì cường độ làm việc gần như không đổi suốt nhiều năm qua. Mới đây, nữ nghệ sĩ còn góp mặt trong dự án điện ảnh Heo 5 móng do đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện. Với Thanh Thủy, lao động nghệ thuật không đơn thuần là mưu sinh mà đã trở thành một phần máu thịt, một nhịp thở quen thuộc của cuộc sống. Nghệ sĩ Ngày xửa ngày xưa quan niệm, được đứng trên sân khấu, được khán giả còn nhớ, còn thương và đón nhận đó chính là niềm hạnh phúc giản dị.

Nghệ sĩ Thanh Thủy chia sẻ: "Cái đặc biệt khi hoạt động nghệ thuật là lúc mọi người vui chơi, giải trí trong dịp lễ tết thì tôi lại phải đi làm, miệt mài mang đến tiếng cười và niềm vui cho khán giả. Ở thời điểm hiện tại, lịch làm việc của tôi cũng không có nhiều thay đổi, gần như không có ngày nghỉ, kể cả cuối tuần hay các dịp lễ". Nữ nghệ sĩ thừa nhận, đôi lúc vì quá bận rộn mà phải "bỏ bê" gia đình, đồng thời cũng "lỡ hẹn" với những mong muốn giản dị của bản thân. Suốt mấy thập niên làm nghề, dù luôn toàn tâm toàn ý với nghệ thuật, sao nữ 6X vẫn không tránh khỏi những lúc tự trách khi chưa thể trọn vẹn chăm lo cho gia đình.

Dù đã qua tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn luôn dành một tình yêu to lớn đối với nghệ thuật Ảnh: H.D

Diễn viên Bỗng dưng muốn khóc tâm sự, cô luôn trân quý những ngày nghỉ hiếm hoi để có thể cùng gia đình đi du lịch, bù đắp những khoảng thời gian đã "lỡ hẹn". Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự biết ơn khi gia đình luôn cảm thông và ở bên cạnh trên suốt hành trình làm nghề của mình. Điều đó đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực để cô yên tâm toàn tâm toàn ý với nghề. "Với tôi, chỉ cần các thành viên trong gia đình hiểu và chia sẻ với nhau đã là điều hạnh phúc", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

