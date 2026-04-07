Nghệ sĩ Thanh Thủy tiết lộ lý do không khuyến khích con cái theo nghề

Cuộc sống của nghệ sĩ Thanh Thủy
Ở tuổi 63, nghệ sĩ Thanh Thủy vẫn bền bỉ "sáng đèn" cùng sân khấu, duy trì cường độ làm việc gần như không đổi suốt nhiều năm qua. Mới đây, nữ nghệ sĩ còn góp mặt trong dự án điện ảnh Heo 5 móng do đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện. Với Thanh Thủy, lao động nghệ thuật không đơn thuần là mưu sinh mà đã trở thành một phần máu thịt, một nhịp thở quen thuộc của cuộc sống. Nghệ sĩ Ngày xửa ngày xưa quan niệm, được đứng trên sân khấu, được khán giả còn nhớ, còn thương và đón nhận đó chính là niềm hạnh phúc giản dị.
Nghệ sĩ Thanh Thủy chia sẻ: "Cái đặc biệt khi hoạt động nghệ thuật là lúc mọi người vui chơi, giải trí trong dịp lễ tết thì tôi lại phải đi làm, miệt mài mang đến tiếng cười và niềm vui cho khán giả. Ở thời điểm hiện tại, lịch làm việc của tôi cũng không có nhiều thay đổi, gần như không có ngày nghỉ, kể cả cuối tuần hay các dịp lễ". Nữ nghệ sĩ thừa nhận, đôi lúc vì quá bận rộn mà phải "bỏ bê" gia đình, đồng thời cũng "lỡ hẹn" với những mong muốn giản dị của bản thân. Suốt mấy thập niên làm nghề, dù luôn toàn tâm toàn ý với nghệ thuật, sao nữ 6X vẫn không tránh khỏi những lúc tự trách khi chưa thể trọn vẹn chăm lo cho gia đình.
Diễn viên Bỗng dưng muốn khóc tâm sự, cô luôn trân quý những ngày nghỉ hiếm hoi để có thể cùng gia đình đi du lịch, bù đắp những khoảng thời gian đã "lỡ hẹn". Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự biết ơn khi gia đình luôn cảm thông và ở bên cạnh trên suốt hành trình làm nghề của mình. Điều đó đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm động lực để cô yên tâm toàn tâm toàn ý với nghề. "Với tôi, chỉ cần các thành viên trong gia đình hiểu và chia sẻ với nhau đã là điều hạnh phúc", nữ nghệ sĩ bộc bạch.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Thanh Thủy cho biết cô không có điều gì tiếc nuối, song vẫn mong cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Theo nữ nghệ sĩ, những khó khăn của kinh tế chung ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kéo theo nhu cầu giải trí cũng bị tác động. "Khi lòng còn nhiều nỗi lo thì khó có thể nghĩ đến chuyện đi xem kịch, xem phim. Trong khi đó, nghề của chúng tôi là mang lại niềm vui, nên khán giả cũng cần có thời gian, tâm trạng thoải mái và cả điều kiện kinh tế để đến với sân khấu", cô chia sẻ.
Đi tìm thế hệ kế thừa không phải là truyền nghề cho con cháu
Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Thanh Thủy hiện còn tham gia giảng dạy, dành nhiều tâm huyết cho việc tìm kiếm và đào tạo lớp diễn viên kế thừa. Tuy nhiên, cô cho rằng con đường gắn bó với sân khấu hiện nay không hề dễ dàng, thậm chí nhiều thử thách hơn so với các loại hình nghệ thuật khác do tính cạnh tranh cao và cơ hội thể hiện còn hạn chế.
Nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận, theo đuổi sân khấu đồng nghĩa với việc chấp nhận nổi tiếng muộn, bởi loại hình này phụ thuộc vào việc khán giả trực tiếp đến rạp, không có độ lan tỏa nhanh như điện ảnh hay phim chiếu mạng. Dẫu vậy, nữ nghệ sĩ vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho những bạn trẻ lựa chọn gắn bó với sân khấu. Với cô, đó là những người thực sự đam mê và sẵn sàng dấn thân.
Nói thêm, Thanh Thủy cho biết, cô không khuyến khích con cái theo nghề của mình, song cũng không ngăn cản. Theo cô, nghệ thuật là lĩnh vực đòi hỏi năng khiếu bẩm sinh, nếu không có tố chất thì rất khó theo đuổi lâu dài. Đối với con của mình, nữ nghệ sĩ tôn trọng sự yêu thích của các con. Nếu thật sự muốn thử sức với nghệ thuật, cô vẫn sẵn sàng ủng hộ. Song nếu không thích, cô cũng không cưỡng ép.
Nghệ sĩ Thanh Thủy quan niệm, việc đi tìm thế hệ kế thừa không phải là truyền nghề cho con cháu, mà quan trọng hơn là trao cơ hội cho người phù hợp, người thực sự có tố chất và "người làm ra được cái nghề". Trải qua nhiều thăng trầm, nữ nghệ sĩ đúc kết, để bám trụ với sân khấu, người làm nghề không chỉ cần đam mê mà còn phải chấp nhận hy sinh rất nhiều. "Mỗi người phải có một nét riêng, có năng khiếu và sự bền bỉ. Nếu không có điều kiện thuận lợi, các bạn phải kiên trì trong thời gian dài, có khi 5 đến 10 năm mới vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Bạn không yêu nghề, bạn không làm được", cô chia sẻ.
