Nghệ sĩ Trần Nhượng, Quang Tèo ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia chấm thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 Ảnh: BTC

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 - Miss Multicultural Vietnam 2027 là cuộc thi sắc đẹp trong nước, hướng đến tìm kiếm những phụ nữ hội tụ vẻ đẹp, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức về những vấn đề xã hội như bảo vệ môi trường và quyền phụ nữ.

Điểm mới của cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027

Hoa hậu Phan Kim Oanh - Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng ban giám khảo, cho biết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 không chỉ chú trọng vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao kiến thức văn hóa, bản lĩnh sân khấu, kỹ năng và tư duy hội nhập quốc tế của thí sinh.

Theo bà, trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, các yếu tố văn hóa sẽ được lồng ghép vào nhiều nội dung, từ trang phục dân tộc, áo dài, nghệ thuật truyền thống đến các hoạt động trải nghiệm về di sản, lịch sử và du lịch. Đặc biệt, điểm mới của cuộc thi năm nay là phần thi trang phục dân tộc, nhằm tôn vinh vẻ đẹp trang phục của 54 dân tộc anh em.

Ngoài Hoa hậu Phan Kim Oanh, hội đồng giám khảo còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) cùng các cố vấn và người đẹp.

Theo ban tổ chức, cuộc thi diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19.1.2027. Qua vòng sơ tuyển, 30 thí sinh đáp ứng các tiêu chí sẽ được lựa chọn vào vòng bán kết, dự kiến tổ chức ngày 23.1.2027. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 24.1.2027 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027, dự kiến tổ chức vào tháng 6.2027 tại Việt Nam.