Nghệ sĩ tranh tài cùng sao bóng rổ tại The Global City 3X3 Basketball All-stars Cup

The Global City được biết đến như một trung tâm mới của thành phố nơi diễn ra hàng loạt sự kiện, lễ hội sôi động và đa dạng từ giải trí, âm nhạc, nghệ thuật, đến các sự kiện thương mại thu hút du khách và nhà đầu tư. Không chỉ dừng lại ở đó, Masterise Homes còn tiếp tục mở rộng phối hợp cùng với VBA và Saigon Heat tổ chức giải đấu bóng rổ The Global City 3x3 Basketball All-stars Cup, sự kiện thể thao đầu tiên diễn ra ngay tại khu nhạc nước của Trung tâm mới The Global City, mang đến những trải nghiệm độc mới lạ và độc đáo, một sự kết hợp chưa từng có giữa bóng rổ, trình diễn nhạc nước, cùng các hoạt động giải trí nhộn nhịp dành cho những khán giả trẻ, đặc biệt là những con tim yêu thể thao.

Các khách hàng tham gia sự kiện được tiếp đón chu đáo tại The Global City Sales Gallery

Giải đấu mở cửa miễn phí cho người hâm mộ trong ngày 8.4.2023 với 3 hạng mục thi đấu gồm nội dung U.12 (SSA vô địch), đại học (RMIT Hà Nội xưng vương) và All-star.

Cường Seven phòng thủ trước đội Gold đang dẫn điểm

Hạng mục All-star, team Gold giành chiến thắng với tỷ số 20-16.



Kết hợp trình diễn nhạc nước tại Khu nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á

Khung cảnh nhộn nhịp tại Trung tâm mới

Bên cạnh những trận cầu kịch tính, giải đấu còn như một ngày hội cuối tuần khi chiêu đãi hàng ngàn khán giả bằng màn trình diễn nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á cùng những tiết mục âm nhạc sôi động đến từ nghệ sĩ Cường Seven kèm theo các trò chơi và gian hàng ẩm thực.