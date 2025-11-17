Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nghệ sĩ tuồng cổ Bửu Khánh qua đời

Lạc Xuân - Hoài Thương
17/11/2025 13:16 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên, anh Phi Hưng - con trai nghệ sĩ Bửu Khánh - đau buồn cho biết ông đã qua đời vào khoảng 23 giờ ngày 16.11 tại Huế, sau thời gian chống chọi bệnh tật, thọ 71 tuổi. Hiện gia đình đang tổ chức tang lễ cho giọng ca tuồng cổ tại Huế.

Nghệ sĩ Bửu Khánh (tên thật Võ Bửu Khánh, sinh năm 1954) là em ruột cố nghệ sĩ Bửu Truyện. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống tuồng cổ - hát bội. Bầu không khí nghệ thuật trong gia đình giúp ông sớm tiếp xúc với nhịp phách, bộ pháp và tinh thần kỷ luật của nghệ thuật tuồng cổ.

Nghệ sĩ Bửu Khánh: Một đời gắn bó với sân khấu

Từ 8 tuổi, ông theo học tại Đồng Ấu Minh Tơ - cái nôi đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tuồng cổ Nam bộ. Đây là nơi ông được rèn nền tảng ca, bộ tay, bộ chân và phong thái trình diễn. Sau này, Bửu Khánh hoạt động tại nhiều đoàn, trong đó có Minh Tơ và Huỳnh Long - hai đơn vị nổi tiếng góp phần định hình diện mạo tuồng cổ miền Nam suốt nhiều thập niên.

Nghệ sĩ tuồng cổ Bửu Khánh qua đời- Ảnh 1.

Nhiều khán giả thương tiếc trước sự ra đi của nghệ sĩ Bửu Khánh

Ảnh: T.l

Thời trẻ, ông đảm nhận các vai kép chánh, sau đó chuyển sang những vai tính cách đòi hỏi khả năng tạo hình và xử lý kỹ thuật cao. Nhiều nghệ sĩ trong giới ghi nhận ông là người cẩn trọng trong từng động tác, luôn gìn giữ sự chuẩn mực của nghề truyền thống.

Những năm gần đây, dù không còn hoạt động thường xuyên trong đoàn, nghệ sĩ Bửu Khánh vẫn xuất hiện trong các buổi hát chầu, lễ hội và những chương trình cần sự góp mặt của nghệ sĩ tuồng cổ kỳ cựu. Đồng nghiệp cho biết dù sức khỏe giảm, ông vẫn nỗ lực duy trì nghề, hỗ trợ các đơn vị biểu diễn và chỉ dẫn thế hệ trẻ.

Các nghệ sĩ từng làm việc với ông nhận xét Bửu Khánh có lối sống giản dị, hiền lành và rất nguyên tắc trong nghề. Ông được xem như cầu nối giữa lớp nghệ sĩ tuồng cổ truyền thống và lớp diễn viên trẻ đang cố gắng giữ nghề trong bối cảnh sân khấu tuồng cổ gặp nhiều khó khăn.

Trong clip đăng tải trên YouTube tháng 9.2025, nghệ sĩ Phi Phụng cho biết vợ chồng nghệ sĩ Bửu Khánh và con trai gần đây chuyển ra Huế (quê vợ ông) để làm lại giấy tờ tùy thân. Tại đây, ông bị ho kéo dài, đi khám thì phát hiện có khối u trong phổi.

Anh Phi Hưng - con trai nghệ sĩ Bửu Khánh cũng từng chia sẻ với Thanh Niên rằng trước đây cả gia đình đi diễn theo các đoàn cải lương, không có nơi ở ổn định, nên không làm được giấy tờ tùy thân. “Mẹ tôi đã 83 tuổi, lớn hơn ba một con giáp. Giờ chỉ có tôi là lao động chính trong gia đình, cuộc sống cũng khá chật vật...", anh cho biết.

