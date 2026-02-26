Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nghệ sĩ Vân Dung: Con trai tủi thân vì không được mẹ nhắc tên
Video Giải trí

Nghệ sĩ Vân Dung: Con trai tủi thân vì không được mẹ nhắc tên

Diệu Tú
Diệu Tú
26/02/2026 08:00 GMT+7

Mỗi độ xuân về, Vân Dung lại nhớ tết xưa giản dị bên bố mẹ. Bước qua bao thăng trầm, nữ nghệ sĩ chọn giữ gìn mái ấm riêng tư, hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình. Ít ai biết, con trai duy nhất của cô, Long Vũ từng chạnh lòng khi theo đuổi nghiệp diễn nhưng không được mẹ nhắc tên trên truyền thông.

Vân Dung là một trong những diễn viên hài nổi tiếng của miền Bắc, được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình như Đời cười, Gặp nhau cuối tuần, Gala cười, Gặp nhau cuối năm (Táo Quân)... Trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, Vân Dung ghi dấu ấn với khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai đanh đá, chua ngoa đến hình ảnh tần tảo, lam lũ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc, sau đó chuyển về công tác tại Quân khu I, tuổi thơ của Vân Dung gắn liền với cuộc sống trong khu tập thể quân đội ở Thái Nguyên. Trước khi gia đình chuyển về Hà Nội, những cái tết tuổi thơ bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, bộ quần áo mới mẹ cặm cụi may từng đường kim mũi chỉ vẫn in đậm trong ký ức nữ nghệ sĩ hài. 

Nghệ sĩ Vân Dung: Con trai tủi thân vì không được mẹ nhắc tên - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vân Dung và con trai Long Vũ

ẢNH: FBNV

Chọn công việc mang tính hướng ngoại nhưng Vân Dung cho biết mình là người sống hướng nội, kín tiếng về đời sống gia đình. Cô quan niệm gia đình là không gian riêng để giữ gìn sự bình yên. Với con trai Long Vũ đang bước vào con đường nghệ thuật, nữ nghệ sĩ lựa chọn không phô trương, để con tự khẳng định bằng năng lực và giữ sự khiêm tốn trong cách sống.

Tin liên quan

Nghe nghệ sĩ Xuân Lan hát 'Bên cầu dệt lụa', nhớ về Thanh Nga sau 30 năm

Nghe nghệ sĩ Xuân Lan hát 'Bên cầu dệt lụa', nhớ về Thanh Nga sau 30 năm

Sau hơn 30 năm giã từ sân khấu, nghệ sĩ cải lương Xuân Lan lần đầu tái xuất với vai công chúa Bích Vân trong vở diễn 'Bên cầu dệt lụa'. Trở lại với ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Xuân Lan không chỉ bồi hồi vì được sống trong nghệ thuật mà còn hoài niệm về ký ức diễn chung với cố NSƯT Thanh Nga.

Khám phá thêm chủ đề

Vân Dung diễn viên Vân Dung Long Vũ Táo Quân showbiz việt sao việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận