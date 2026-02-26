Nghệ sĩ Vân Dung: Con trai tủi thân vì không được mẹ nhắc tên

Vân Dung là một trong những diễn viên hài nổi tiếng của miền Bắc, được đông đảo khán giả biết đến qua các chương trình như Đời cười, Gặp nhau cuối tuần, Gala cười, Gặp nhau cuối năm (Táo Quân)... Trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, Vân Dung ghi dấu ấn với khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai đanh đá, chua ngoa đến hình ảnh tần tảo, lam lũ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc, sau đó chuyển về công tác tại Quân khu I, tuổi thơ của Vân Dung gắn liền với cuộc sống trong khu tập thể quân đội ở Thái Nguyên. Trước khi gia đình chuyển về Hà Nội, những cái tết tuổi thơ bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, bộ quần áo mới mẹ cặm cụi may từng đường kim mũi chỉ vẫn in đậm trong ký ức nữ nghệ sĩ hài.

Nghệ sĩ Vân Dung và con trai Long Vũ ẢNH: FBNV

Chọn công việc mang tính hướng ngoại nhưng Vân Dung cho biết mình là người sống hướng nội, kín tiếng về đời sống gia đình. Cô quan niệm gia đình là không gian riêng để giữ gìn sự bình yên. Với con trai Long Vũ đang bước vào con đường nghệ thuật, nữ nghệ sĩ lựa chọn không phô trương, để con tự khẳng định bằng năng lực và giữ sự khiêm tốn trong cách sống.