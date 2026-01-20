Nghệ sĩ Vân Dung nói gì khi 'Táo quân' dừng phát sóng?

Vân Dung chia sẻ hình ảnh bên các đồng nghiệp trong chương trình Táo quân Ảnh: FBNV

Cụ thể, nghệ sĩ Vân Dung bộc bạch: “Tết mà thiếu bánh chưng thì buồn, nhưng thiếu Táo quân thì coi như mất nửa cái “hồn” đêm giao thừa. Bao năm qua, các Táo cứ lên chầu Ngọc Hoàng là y như rằng khán giả lại cười nghiêng ngả, từ chuyện tắc đường, ngập lụt, giá điện, đến kinh tế, y tế, văn hóa xã hội… đều là những câu chuyện cười bất hủ”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Hành trình tham gia 'Táo quân' của Vân Dung

Nhắc về hành trình hơn 20 năm của Táo quân, Vân Dung chia sẻ có khán giả cho rằng chương trình Gặp nhau cuối năm 2015 mới là tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, cũng có người bảo Táo quân 2009 là “đỉnh của chóp” vì màn hát nhạc chế ấn tượng. Tuy nhiên, người khác lại mê chương trình năm 2013 vì độ châm biếm.

“Nhưng đối với mình, năm nào cũng hay vì khán giả vừa cười vừa gật gù: “Ôi, sao mà hài hước duyên dáng, thâm thấm thía thế”. Thật ra, Táo quân hay nhất chính là năm nào mình cũng được ngồi quây quần sum họp bên gia đình, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa cười rũ rượi trước màn hình, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, chứ đâu cần gì hơn”, nghệ sĩ Vân Dung trải lòng.

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc của Táo quân trong suốt nhiều năm qua Ảnh: FBNV

Vân Dung là gương mặt quen thuộc của chương trình Táo quân. Hơn 20 năm gắn bó, nữ nghệ sĩ không chỉ được khán giả yêu mến bởi nét diễn duyên dáng mà còn có cho mình nhiều kỷ niệm khó quên. Trong một chương trình, khi nhắc đến Táo quân, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Với tôi, cứ khi nào được gọi tham gia là tim đập mạnh, bước chân lên sân khấu là không thở được vì đó là áp lực quá lớn. Thứ nhất phải làm mới, thứ hai là năm sau hay hơn năm trước, thứ ba tôi nghĩ đến mùng 1 tết mình ra đường khán giả có đón nhận hay không".

Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với khán giả truyền hình Việt, chương trình Táo quân sẽ không còn xuất hiện trong khung giờ quen thuộc đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thông tin này khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Cùng chung cảm xúc đó, nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ: “Tôi làm công tác nghệ thuật gần 50 năm rồi nên cũng thấy rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đi. Cho nên tôi cũng không cố gắng níu làm gì cả. Bởi làm như vậy nhiều khi không hay. Tôi nghĩ trước Táo quân, chúng ta vẫn có tết, nhưng có Táo quân thì tết vui hơn. Quy luật đi lên không chỉ dành riêng cho chương trình mà nó là điều tất yếu của cuộc sống. Chúng ta hãy cùng đón nhận điều đó như một điều tất yếu và đón nhận một chương trình mới”.