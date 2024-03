Nghệ sĩ Việt 9X 'bắt tay' với nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới

Hoaprox khiến người hâm mộ tự hào khi được hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc đình đám K-391 NVCC

Tối 22.3, ca khúc Die Alone chính thức được trình làng, đánh dấu màn hợp tác giữa nhà sản xuất âm nhạc K-391, Hoaprox và Nick Strand. Bên cạnh đó, ê kíp tham gia sản xuất ca khúc này còn có nhạc sĩ Erik Smaaland - người chấp bút cho nhiều sản phẩm của Alan Walker.

Bài hát thuộc thể loại electronic, mang màu sắc đặc trưng của EDM Bắc Âu. Giai điệu ca khúc đi từ nhẹ nhàng đến phấn khích, đồng thời, sản phẩm này cũng có nhiều nét tương đồng với những bản hit mà K-391 kết hợp với Alan Walker.

K-391 là cộng sự ăn ý của DJ Alan Walker NVCC

Chia sẻ cảm xúc khi sản phẩm âm nhạc này phát hành, Hoaprox nói: "Đây là cột mốc lịch sử cho sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ đó là phần thưởng cho mình sau 10 năm kiên trì theo đuổi EDM. Tôi đã đi qua từng bước, từ cột mốc được ký hợp đồng với các thương hiệu lớn ở mảng EDM, cho đến ca khúc With You được làm việc cùng Nick Strand, Mio, Erik Smaaland và lần này kết hợp với K-391".

Dù cảm thấy tự hào vì có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp nhưng Hoaprox vẫn nhấn mạnh anh không cố gồng lên để chứng minh bản thân giỏi hơn bất kỳ ai. "Khi bắt tay làm nhạc cùng nhau, chúng tôi bỏ qua yếu tố phức tạp, nỗ lực để chứng minh trình độ hay điều gì đấy. Thứ chúng tôi hướng đến là cố gắng tạo ra bản nhạc dễ nghe, cảm xúc và chạm đến khán giả nhất. Hy vọng tác phẩm này mang đến cho khán giả cảm giác dễ chịu và gợi lại thời hoàng kim của K-391", Hoaprox chia sẻ.

Hoaprox trân trọng cơ hội khi được làm việc với nghệ sĩ quốc tế NVCC

Nhà sản xuất âm nhạc Hoaprox tên thật là Nguyễn Thái Hòa, sinh năm 1997. Anh trở nên nổi tiếng nhờ loạt hit đình đám như: Vô tình, Nơi em muốn tới, Ngẫu hứng, I Can't Find You, Waiting For You… Trong đó, bản nhạc Ngẫu hứng của Hoaprox từng đạt hơn 3 tỉ lượt stream trên nền tảng nghe nhạc NETEASE của Trung Quốc và tạo cơn sốt trên các nền tảng khác nhau.

K-391 (tên thật: Kenneth Osberg Nilsen) sinh năm 1994, anh là DJ, nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy. Cách đây gần 10 năm, ca khúc Summer của anh từng khuyu đảo làng nhạc EDM. Ngoài ra, ca khúc Lily kết hợp với DJ Alan Walker và ca sĩ Emelie Hollow cũng được nhiều người yêu thích.