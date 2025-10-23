Nghe sinh viên kể cách cân bằng giữa học và làm thêm…

Phùng Khánh Ngọc, sinh viên năm 2 ngành kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại Thương, Ngọc đang làm gia sư, chủ yếu là học sinh ôn thi lên lớp 10.

"Mình dạy môn ngữ văn vì đây là môn mình có thế mạnh và có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn học sinh trong việc làm bài, phân tích tác phẩm cũng như rèn kỹ năng viết. Bên cạnh đó, mình cũng dạy thêm môn tiếng Anh cho học sinh có nhu cầu ôn thi hoặc muốn cải thiện kỹ năng ngữ pháp và từ vựng để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi chuyển cấp", Ngọc chia sẻ.

Quỳnh Chi (hàng 2, người thứ 4 từ trái qua) cùng nhóm Lil23r’meow - From SHINE BTSVN hoàn thành một sự kiện trong chuỗi hoạt động dành cho người hâm mộ ẢNH: THANH NHI

Ngọc cho biết bản thân không làm việc qua trung tâm mà hầu như đều tự thân vận động tìm phụ huynh và trao đổi lịch dạy. "Mình tự đăng bài trên các nhóm gia sư, không thông qua trung tâm. Mình thường đăng kèm hồ sơ gồm thông tin cá nhân, thành tích và các giải thưởng trong học tập. Nếu phụ huynh xem và thấy phù hợp thì sẽ chủ động liên hệ với mình", Ngọc chia sẻ.

Ngọc cho hay mỗi buổi dạy kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ với mức thù lao 150.000 đồng. Ngọc nhận được thu nhập dao động từ 2,4 đến 3,6 triệu đồng/tháng, tùy vào số lượng học sinh. "Số tiền này mình thường chuyển khoản cho mẹ để phụ mẹ trả tiền trọ hàng tháng của mình", Ngọc nói thêm.

Tương tự, Trần Thị Ngọc Giàu, sinh viên năm 2 ngành marketing Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), cho biết: "Ngoài việc học tại trường mình còn đăng ký làm thêm 2 công việc. Đó là nhân viên cửa hàng CircleK và nhân viên phục vụ tại quán cà phê Guta. Bởi vì thời gian ở cả 2 nơi rất linh hoạt cho nên mình có thể sắp xếp với lịch học mà không bị trùng nhau".

Giàu cho biết mức thu nhập mỗi tháng là hơn 8 triệu đồng. "Đi làm tuy có phần vất vả nhưng mình thấy vui vì môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hòa đồng. Dù có những lúc mệt và áp lực, nhưng bù lại em được gặp gỡ nhiều người, học hỏi thêm kinh nghiệm, rèn tính kỷ luật và cảm thấy mình trưởng thành hơn", Giàu chia sẻ.

Ngoài mục đích kiếm thêm thu nhập, nhiều bạn trẻ đi làm thêm vì muốn trải nghiệm, sống với đam mê và tiến gần hơn tới ước mơ của mình. Phùng Quỳnh Chi, sinh viên năm cuối ngành luật Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết cô cũng khá may mắn khi có được chỗ làm sắp xếp theo ca học.

Ngọc Giàu tất bật trong ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi ẢNH: THANH NHI

"Nếu mà nói sinh viên luật làm kế toán thì hơi khó tin nhưng công việc chính của mình là kế toán nhập liệu, ngoài ra có linh hoạt thêm cả việc hạch toán thu chi, nhận hàng và viết hóa đơn cho khách. Thu nhập của mình dao động từ 3,5 triệu đồng - 5,5 triệu đồng tùy vào thời gian làm mỗi tháng", Chi nói.

Với lịch học dày đặc của một sinh viên năm cuối, Chi cho biết bản thân cũng không còn làm công việc nhập liệu nữa, thỉnh thoảng cô sẽ nhận thêm công việc điều phối sự kiện. Thời gian làm việc do đa phần cũng là cuối tuần nên cũng không có ảnh hưởng đến việc học và việc duy trì hoạt động cho nhóm của Chi.

Bên cạnh sinh viên, một số học sinh THPT hiện nay cũng bắt đầu tìm cách tăng thu nhập và tiết kiệm từ chính sở thích của mình. Đó là Tăng Hải My, lớp 12, Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM). My có sở thích vẽ tranh vì thế công việc ngoài giờ học của My chính là tác giả vẽ tranh theo yêu cầu, cụ thể cô bé vẽ tranh minh họa hoặc chân dung nhân vật theo mong muốn của khách.

"Em bắt đầu làm thêm từ trong hè vì em có những sở thích cá nhân cần tiền, mà em thì không muốn dựa dẫm quá nhiều vào gia đình. Nên em chọn công việc này vì mình có hứng thú và có khả năng mỹ thuật", My kể.

Chia sẻ về cách cân bằng giữa việc học và công việc làm thêm, My cho biết bản thân chỉ nhận đơn hàng vào thời gian rảnh và phải chắc chắn có thể hoàn thành đúng hạn thì mới nhận. "Nếu lỡ trùng vào lúc có bài kiểm tra hoặc thuyết trình đột xuất, em sẽ cố gắng hoàn thành đơn hàng sớm nhất có thể để tập trung cho việc học. Trường hợp quá gấp, em sẽ chủ động báo trước với khách để thỏa thuận dời thời gian giao", My nói.

Để đảm bảo việc học không bị ảnh hưởng, My cho biết thường chỉ nhận đơn vào dịp nghỉ hè, còn trong năm học thì tập trung hoàn toàn cho việc học tập ở trường. "Khi bị áp lực từ việc học thì em sẽ quay qua vẽ và ngược lại, nếu áp lực từ cả đôi bên thì em sẽ tạm làm việc khác để giải tỏa căng thẳng, tránh để bản thân bị kiệt sức", My tâm sự.