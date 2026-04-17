Nghe tin SIM có thể bị khóa, nhiều người đổ xô làm điều này…

Theo Bộ Khoa học - Công nghệ, Thông tư số 08 năm 2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (xác thực SIM chính chủ) bắt đầu có hiệu lực từ 15.4.

Theo thông tin trên Báo Thanh Niên, quy định mới nhằm loại bỏ triệt để tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ, vốn là một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo gây bức xúc dư luận thời gian qua. Các thuê bao thuộc diện phải xác thực cần được đối soát đủ 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước. Người dùng có thể thực hiện thao tác này qua ứng dụng của nhà mạng hoặc VNeID.

Dù vậy, theo ghi nhận của người viết tại các cửa hàng Viettel, MobiFone, VinaPhone trên đường Kha Vạn Cân, Thống Nhất, Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM), lượng người đến hỏi và làm thủ tục vẫn rất đông đúc. Lý do là gì?

Người dân đổ xô ra cửa hàng để xác thực SIM ẢNH: AN VY

Nguyễn Mỹ Duyên, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), được ba chở đến cửa hàng Viettel để làm lại thông tin thuê bao. Duyên cho biết em đang dùng một SIM phụ trước đây do người nhà đăng ký, nhưng lâu nay lại sử dụng như số điện thoại chính. Khi nghe thông tin thuê bao phải chuẩn hóa dữ liệu, em và gia đình lo SIM này có thể gặp rắc rối nếu cần đối soát hoặc xác thực mà thông tin vẫn đứng tên người khác.

“Đây là số em dùng hàng ngày để liên lạc với bạn bè, thầy cô và nhận thông tin về học tập. Nếu SIM bị khóa thì sẽ rất bất tiện, nên ba chở em đi làm lại cho chắc”, Duyên nói.

Tại đây, Duyên và nhiều em mặc áo học sinh khác được nhân viên hướng dẫn làm thủ tục sang tên thuê bao. Quá trình xử lý diễn ra khá nhanh. Người dùng chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân và phối hợp xác minh thông tin theo hướng dẫn của nhà mạng.

Không chỉ học sinh, nhiều người cũng đến hỏi về việc sang tên SIM đã dùng lâu năm nhưng đứng tên người thân. Chị Đỗ Tuyết Giang (33 tuổi), ngụ tại 501 Kha Vạn Cân, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết chị muốn đến tận nơi để được hướng dẫn trực tiếp cho yên tâm hơn.

Chị Giang kể số điện thoại này đã được gia đình mua từ lâu. Chị dùng số này để đăng ký nhiều tài khoản khác nhau. Tuy nhiên, vì vẫn nghĩ đây chỉ là số phụ nên chị chưa làm thủ tục đăng ký chính chủ.

Dù phải lấy số đợi tới lượt nhưng ai cũng kiên nhẫn chờ ẢNH: AN VY

Khi quy định mới có hiệu lực, chị Giang cho biết bản thân khá lo lắng. “Mình cứ nghĩ là số phụ nên không để ý đăng ký. Nhưng giờ số này đã gắn với nhiều tài khoản, lỡ có trục trặc thì phiền lắm”, chị Giang nói.

Anh Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi), tài xế xe công nghệ, trọ tại hẻm 15 đường 8, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết anh tranh thủ thời gian rảnh đến cửa hàng để hỏi thủ tục cập nhật thông tin thuê bao. “SIM sử dụng nền tảng khác nên mình cũng bối rối không biết nên giao dịch ở cửa hàng nào”, anh Thắng nói và cho biết thêm anh đang dùng SIM iTel trên hạ tầng VinaPhone.

Theo ghi nhận tại quầy, không ít người như anh Thắng tỏ ra lo lắng với nhiều lý do khác nhau. Có người không nhớ SIM mình đã được đăng ký bằng căn cước công dân hay chưa. Có người mua SIM qua sàn thương mại điện tử từ lâu nên không rõ thông tin chủ sở hữu ban đầu. Có người dùng số đã đứng tên người thân nhiều năm nên muốn kiểm tra lại để tránh phát sinh rủi ro trong quá trình xác thực.

Không ít người chia sẻ họ sẵn sàng dành thời gian đi xác thực SIM vì lo số điện thoại sẽ bị khóa ẢNH: AN VY

Nguyễn Hoài Thương, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết bạn mua SIM 4G trên mạng với giá hơn 1 triệu đồng để dùng trọn gói trong 1 năm. Tuy nhiên, Thương không chắc SIM này trước đây đã được đăng ký hay chưa.

“Mình mua SIM giá không rẻ. Nếu một ngày bị khóa mà không biết xử lý sao thì sẽ không truy cập mạng được”, cô nói.

Theo anh Nguyễn Phúc, nhân viên tại cửa hàng VinaPhone, thời gian qua rất nhiều khách đến hỏi về các SIM phụ, SIM data và SIM mua qua bên thứ 3. Chưa kể, có người dù đã cập nhật căn cước công dân và thông tin chính chủ rồi nhưng vẫn đến vì lo bị ảnh hưởng.

Theo anh Phúc, với những SIM đã đăng ký đầy đủ, thông tin khớp đúng thì người dùng không cần quá lo lắng. “SIM mua từ trước thì phải xem lúc đăng ký ban đầu dùng giấy tờ gì. Nếu thông tin đã đầy đủ rồi thì khách cứ tiếp tục sử dụng. Còn nếu chưa rõ thì nên ra cửa hàng kiểm tra để tránh bị gián đoạn”, anh Phúc cho hay.

Các cửa hàng rất đông người đến xác thực SIM ẢNH: AN VY

Nhiều khách hỏi cách giữ SIM hoạt động trong thời gian chờ kiểm tra, anh Phú cho biết với các thuê bao vẫn đang sử dụng bình thường, người dùng nên phát sinh cuộc gọi, tin nhắn hoặc nạp tiền để duy trì SIM và theo dõi thông báo từ nhà mạng. Nếu phát sinh lỗi như không gọi được hay bị gián đoạn dịch vụ, người dùng nên đến cửa hàng để được kiểm tra trực tiếp.