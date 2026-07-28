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Sức khỏe

Nghệ và ung thư: Các nhà khoa học phát hiện điều kỳ diệu

Thiên Lan
Thiên Lan
Các hợp chất có nguồn gốc từ thực vật từ lâu đã được quan tâm vì đặc tính chống viêm và chống ung thư. Tuy nhiên, điều quan trọng là hợp chất nào vừa có hoạt tính chống ung thư mạnh mẽ vừa có độ an toàn cao.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học International Journal of Molecular Sciences, đã tìm ra được hợp chất trong nghệ làm được 2 điều trên. 

Curcumin nổi bật cả về hiệu quả lẫn độ an toàn

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy curcumin (hoạt chất chính trong nghệ) đạt sự cân bằng tốt nhất giữa hoạt tính chống ung thư và độ an toàn. Các tác giả cũng nhấn mạnh rằng khi đánh giá các hợp chất chống ung thư tự nhiên, cần xem xét cả hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư lẫn mức độ an toàn đối với mô khỏe mạnh và toàn bộ cơ thể.

Nghệ và ung thư: Các nhà khoa học phát hiện điều kỳ diệu - Ảnh 1.

Nghiên cứu cho thấy curcumin (hoạt chất chính trong nghệ) đạt sự cân bằng tốt nhất giữa hoạt tính chống ung thư và độ an toàn

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Y khoa Wroclaw (Ba Lan) thực hiện. Các tác giả đã so sánh 5 hợp chất gồm curcumin, berberine, biochanin A, cucurbitacin E và CAPE (caffeic acid phenethyl ester) - một thành phần của keo ong. Các nhà khoa học đã đánh giá tác động của những chất này lên tế bào ung thư xương và tế bào khỏe mạnh.

Nghiên cứu tập trung vào một số yếu tố liên quan đến quá trình viêm, chuyển hóa, sự sống sót của tế bào và quá trình lão hóa tế bào.

Kết quả cho thấy về hiệu quả chống ung thư, cả 5 hợp chất trên đều khiến tế bào ung thư ngừng phân chia.

Đáng chú ý, curcumin tạo tác dụng mạnh nhất - làm tăng tỷ lệ lượng tế bào ung thư bị lão hóa từ khoảng 16,5% lên hơn 75%, trong khi các hợp chất khác chỉ khoảng 66%, theo trang tin y khoa News Medical.

Đối với mức độ an toàn, các thử nghiệm về khả năng sống sót của tế bào cho thấy curcumin và CAPE có tính chọn lọc cao nhất đối với tế bào u xơ cơ, trong đó curcumin vừa có hoạt tính chống ung thư mạnh mẽ với việc gây lão hóa tế bào vừa đạt độ an toàn cao nhất.

Tác giả nghiên cứu, giáo sư Julita Kulbacka, nhấn mạnh rằng curcumin đạt độ cân bằng cao nhất giữa hiệu quả chống ung thư và độ an toàn. Thử nghiệm thêm cũng cho thấy curcumin được dung nạp tốt nhất.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng một hợp chất chống ung thư không chỉ cần có hiệu quả cao mà còn phải bảo đảm an toàn cho các mô khỏe mạnh và toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, họ lưu ý những phát hiện trên vẫn cần được kiểm chứng bằng các nghiên cứu chuyên sâu hơn trước khi có thể ứng dụng trong thực hành lâm sàng.

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