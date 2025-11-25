Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghẹn lòng cụ ông bán vé số cụt tay chân, năn nỉ gửi 1 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ
Video Đời sống

Hồ Hiền
Hồ Hiền
25/11/2025 03:47 GMT+7

Giữa những ngày cả nước hướng về miền Trung sau trận lũ lịch sử, hình ảnh cụ ông bán vé số cụt cả tay chân vẫn lặng lẽ lăn xe đến gửi mì, sữa và năn nỉ góp thêm 1 triệu đồng dành dụm khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Sáng 21.11.2025, tại điểm tập kết hàng cứu trợ trên một tuyến đường lớn ở tỉnh Đắk Lắk một cụ ông ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ bất ngờ xuất hiện.

Trên xe là vài thùng mì, thùng sữa, những món đồ ông đích thân mang đến để gửi tặng đồng bào vùng lũ ở Phú Yên (cũ) và Krông Bông. Chất giọng miền Trung chân chất, ông nằng nặc: "Cho Krông Bông một nửa, Phú Yên một nửa… Tôi hứa rồi."

Nghẹn lòng cụ ông bán vé số cụt tay chân, năn nỉ gửi 1 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ

Liên lạc với người đăng tải clip, anh cho biết sáng 21.11.2025, khi đoàn thiện nguyện đang tập kết hàng tại khu vực đường lớn để chuẩn bị gửi đến đồng bào vùng lũ thì cụ ông tới và bày tỏ muốn quyên góp.

Kể cả khi anh em trong đoàn chỉ nhận sữa và mì, ông vẫn năn nỉ được gửi thêm "500 ngàn cho Phú Yên, 500 ngàn cho Krông Bông...".

Người đăng tải đoạn video chia sẻ: “Chú đưa mì tôm, đưa sữa. Còn tiền thì tụi mình không nhận được. Tội lắm. Nhưng chú cứ khăng khăng. Mà đâu chỉ mình tụi mình, ở chỗ khác chú cũng mang tới".

Mọi người ở địa phương vẫn gọi ông là chú Dũng. Ông bán vé số để mưu sinh, tính cách thật thà, chân chất nên hầu như ai cũng thương. Trong suốt nhiều năm, bất kể Bắc - Trung - Nam có đợt vận động nào, hay nơi nào tập kết hàng cứu trợ, cụ ông đều đến đóng góp.

- Ảnh 1.

Thùng mì, thùng sữa chất đầy trên chiếc xe lăn cùng cụ ông đến điểm tập kết

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dẫu cuộc sống còn khó khăn, cụ vẫn chưa một lần giữ tiền thừa của ai, và cũng chưa bao giờ nhận tiền ai cho.

Trong những ngày cả nước hướng về miền Trung sau đợt lũ lịch sử, từ Bắc vào Nam... hàng trăm đoàn thiện nguyện đã nối nhau mang từng chuyến hàng cứu trợ về vùng rốn lũ.

Giữa dòng người tất bật ấy, hình ảnh cụ ông bán vé số cụt cả tay chân lặng lẽ lăn xe đến đóng góp lại trở thành điểm sáng đầy ấm áp. Sự tử tế mộc mạc ấy khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng. Và chính những tấm lòng bình dị như thế đã làm ấm lại cả một mùa lũ đầy mất mát.

Khám phá thêm chủ đề

miền Trung Cụ Ông Bán Vé Số hướng về miền Trung lũ lụt miền Trung cụ ông ủng hộ miền Trung người tốt việc tốt lũ lụt ở Krông Bông lũ lụt phú yên
Xem thêm bình luận