Nghẹn lòng tang lễ của nữ sinh mất liên lạc sau tin nhắn 'con chuẩn bị về'

Ngày 21.7.2026, Báo Thanh Niên đăng bài: Nữ sinh mất liên lạc sau tin nhắn 'con chuẩn bị về'. Sau dòng tin nhắn "Con chuẩn bị về", nữ sinh Trần Thị Thảo Nhi (22 tuổi), sinh viên Trường CĐ Xây dựng TP.HCM mất liên lạc hoàn toàn với gia đình những ngày qua. Và rồi đầu giờ chiều 21.7, ông Trần Văn Đông cha của Thảo Nhi khóc và cho biết: "Bên pháp y có tìm thấy một người chết đuối giống như vậy rồi, họ đang trên nhà tang lễ Bình Hưng Hoà. Chúng tôi đang lên trên đó để xác nhận". Đó chính là Trần Thảo Nhi

Chiều 22.7, chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ của gia đình nữ sinh Trần Thị Thảo Nhi (22 tuổi), sinh viên Trường CĐ Xây dựng TP.HCM.

Từng dòng người lặng lẽ vào nhà thắp hương cho Nhi. Người thân thay nhau túc trực bên linh cữu. Những ánh mắt đỏ hoe, những cái cúi đầu thật lâu và những cái nắm tay siết chặt của người thân để động viên gia đình vượt qua mất mát. Không ít bạn bè của Nhi, vừa bước đến ngõ thấy cờ tang đã vội lau nước mắt. Cũng có người khẽ nhắc nhau: "Đừng khóc lớn".

Tang lễ của nữ sinh mất liên lạc sau tin nhắn "con chuẩn bị về" diễn ra tại nhà trong hẻm trên đường 102, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM ẢNH: THANH ĐA

Lời dặn ấy không chỉ để giữ sự yên tĩnh cho đám tang nữ sinh 22 tuổi, mà còn bởi trong căn nhà này, mẹ của Nhi vừa mới sinh em bé vài tháng. Sau cú sốc quá lớn, người thân đều cố gắng kìm nén cảm xúc, mong người mẹ có thêm chút bình yên giữa nỗi đau mất con.

"Mẹ bé đang ở trên nhà, cháu mới 3 tháng. Đầu giờ chiều hôm qua, nhận ảnh xác minh thi thể con, mẹ cháu suýt xỉu. Chúng tôi nhìn ảnh biết 90% là con rồi, nhưng vẫn hy vọng biết đâu đó không phải con mình. Họ nói đã đưa cháu lên từ tối trước đó. Khi tôi lên tới nơi, thấy vết sẹo ở cổ vai phải cháu phẫu thuật hồi nhỏ, tôi biết là con rồi", ông Trần Văn Đông cha của nữ sinh lặng người nhớ lại. Đôi bàn tay xoắn chặt, ông lặng lẽ ngước mắt nhìn ra cửa như những ngày đợi con đi học trở về.

Suốt những ngày qua, câu chuyện của Thảo Nhi khiến nhiều người theo dõi ẢNH: THANH ĐA

Ông Đông cho biết gia đình vẫn đang đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Ông nói: "Có những vết bầm ở bắp chân con, nhiều vết đỏ kéo dài trên chân tôi không rõ là do đâu. Bên cạnh đó, trên tay cháu có hai chiếc nhẫn, một chiếc là mẹ cháu mua, một chiếc bạn tặng. Gia đình chỉ nhận được đôi bông tai, không thấy nhẫn, dù nhẫn và bông tai đều không có giá trị lớn".

Trần Đức Phát, em ruột của nữ sinh thẫn thờ nhìn dòng người đến viếng chị. Phát kể trong nước mắt: "Giờ này mọi ngày em và chị đang ngồi học bài hoặc mở điện thoại ra xem, thấy clip nào hài hước chị hai lại gọi em tới xem cùng".

"Em rất thích chim cánh cụt. Lần đó, chị Nhi tham dự sự kiện, đem thú bông về cho em. Chị Nhi chụp ảnh bảo chỉ có 2 màu là màu hồng với màu cam, hỏi em chọn màu nào? Em nói vậy lấy màu hồng. Hôm đó chị hai còn nhắn là chuẩn bị về, vậy mà giờ chị lại về nhà như vậy", Phát rơm rớm nước mắt nói.

Nhận tin dữ khi đang làm đồ án tốt nghiệp, bạn của Nhi là Phạm Nguyễn Như Quỳnh (Trường CĐ Công thương TP.HCM), vẫn bần thần không tin đó là sự thật, cho đến khi thấy vòng hoa tang trước căn nhà của bạn thân. "Chúng em vừa gặp nhau, còn nói đủ chuyện, còn rủ nhau tháng 10 tới đi chơi sự kiện ở Trung tâm phần mềm Quang Trung", Như Quỳnh chia sẻ.

Trần Đức Phát, em ruột của Thảo Nhi ôm con thú bông hình chim cánh cụt món quà chị để lại

ẢNH: THANH ĐA

Chơi thân cùng nhau từ suốt những năm học THCS, THPT, trong ký ức của Như Quỳnh, Thảo Nhi là cô gái hiền lành, hiếu thảo, ít khi tâm sự chuyện buồn vì sợ mang lại cảm giác tiêu cực cho người khác.

Như Quỳnh kể: "Nhiều năm trước, gia đình bạn làm giày dép, bạn ít khi đi chơi mà học xong là về nhà phụ giúp gia đình. Hồi lớp 12, nhà trường tổ chức đi chơi nhưng bạn nhất quyết không đi vì sợ gia đình tốn kém. Gia đình phải động viên mãi, nói cuối năm muốn có nhiều kỷ niệm với bạn bè, cuối cùng Nhi mới đi cùng lớp".

Đêm muộn, bạn bè hàng xóm tới thắp hương và chia buồn cùng gia đình nữ sinh ẢNH: THANH ĐA

Ngày mai (23.7), Thảo Nhi sẽ rời ngôi nhà đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ để về nơi an nghỉ cuối cùng. Thông tin từ gia đình, nghi thức động quan và di quan của Thảo Nhi sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 phút ngày 23.7. Sau đó linh cữu em sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên, đường Tân An, khu phố Tân An, Tân Đông Hiệp, TP.HCM.