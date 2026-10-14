Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

8 giờ sáng, hai bên đường Cách Mạng Tháng Tám gần công viên Lê Thị Riêng đã chật kín người. Trên tay cầm một nhành hoa huệ trắng, rất nhiều bạn trẻ đến để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đoàn xe đưa các liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ cuối cùng ẢNH: Ý NGỌC

Đông đảo người dân và bạn trẻ đứng hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ ẢNH: Ý NGỌC

Nghệ sĩ Huỳnh Lập cũng đã đến đây từ 6 giờ 30. "Bản thân hết mình là một nghệ sĩ trẻ, mình thấy phải có trách nhiệm cùng đến đây hòa vào dòng người dân tiễn đưa các anh, các chú, các bác về nơi an nghỉ cuối cùng", nghệ sĩ Huỳnh Lập chia sẻ.

Huỳnh Lập khẽ nói: "Trên cả tuyến đường có các cô, các chú, các bác và đặc biệt là rất nhiều bạn trẻ, cho thấy tinh thần yêu nước sẽ luôn sống mãi trong lòng tất cả các thế hệ, và hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa".

Nghệ sĩ Huỳnh Lập xúc động trong giờ phút tiễn các liệt sĩ ẢNH: Ý NGỌC

Đứng trong hàng ngũ đoàn viên, Phạm Đức Đạt, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM đến công viên Lê Thị Riêng từ lúc 6 giờ sáng. Đạt cho biết nhà trường đã vận động và khuyến khích các sinh viên tham gia sự kiện từ sớm. "Mình thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa. Cảm xúc của mình là rất tự hào, và nhớ ơn các liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập".

Học sinh các trường cũng có mặt rất sớm trên tay cầm cờ và hoa vấy tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ ẢNH: Ý NGỌC

ẢNH: Ý NGỌC

Lực lượng Đoàn thanh niên tham dự lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc ẢNH: Ý NGỌC

Đạt nhận thức được rõ trách nhiệm của một người đoàn viên: "Mình được sống trong thời đại hòa bình, mình phải biết ghi ơn những thế hệ đi trước, biết nhớ về công lao của các liệt sĩ đã đấu tranh giành độc lập cho đất nước".

ẢNH: Ý NGỌC

Hoa Huệ trắng dọc hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ ẢNH: Ý NGỌC

Nhiều bạn trẻ đã đứng đợi đoàn xe đi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi đoàn xe đi qua, hàng ngàn bạn trẻ hai bên đường bỗng im lặng, thành kính cầm những bông hoa cúc trắng nghẹn ngào vẫy tay chào tạm biệt các anh.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến ngày 5.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể.



