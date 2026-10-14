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    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

    Ý Ngọc
    Ý Ngọc
    Đông đảo bạn trẻ có mặt từ rất sớm trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám để đưa tiễn các liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

    8 giờ sáng, hai bên đường Cách Mạng Tháng Tám gần công viên Lê Thị Riêng đã chật kín người. Trên tay cầm một nhành hoa huệ trắng, rất nhiều bạn trẻ đến để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.
    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.
    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

    Đoàn xe đưa các liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ cuối cùng 

    ẢNH: Ý NGỌC

    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

    Đông đảo người dân và bạn trẻ đứng hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ

    ẢNH: Ý NGỌC

    Nghệ sĩ Huỳnh Lập cũng đã đến đây từ 6 giờ 30. "Bản thân hết mình là một nghệ sĩ trẻ, mình thấy phải có trách nhiệm cùng đến đây hòa vào dòng người dân tiễn đưa các anh, các chú, các bác về nơi an nghỉ cuối cùng", nghệ sĩ Huỳnh Lập chia sẻ.

    Huỳnh Lập khẽ nói: "Trên cả tuyến đường có các cô, các chú, các bác và đặc biệt là rất nhiều bạn trẻ, cho thấy tinh thần yêu nước sẽ luôn sống mãi trong lòng tất cả các thế hệ, và hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa".

    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.

    Nghệ sĩ Huỳnh Lập xúc động trong giờ phút tiễn các liệt sĩ

    ẢNH: Ý NGỌC

    Đứng trong hàng ngũ đoàn viên, Phạm Đức Đạt, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM đến công viên Lê Thị Riêng từ lúc 6 giờ sáng. Đạt cho biết nhà trường đã vận động và khuyến khích các sinh viên tham gia sự kiện từ sớm. "Mình thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa. Cảm xúc của mình là rất tự hào, và nhớ ơn các liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập".

    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 6.

    Học sinh các trường cũng có mặt rất sớm trên tay cầm cờ và hoa vấy tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ

    ẢNH: Ý NGỌC

    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 7.

    ẢNH: Ý NGỌC

    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 8.

    Lực lượng Đoàn thanh niên tham dự lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc

    ẢNH: Ý NGỌC

    Đạt nhận thức được rõ trách nhiệm của một người đoàn viên: "Mình được sống trong thời đại hòa bình, mình phải biết ghi ơn những thế hệ đi trước, biết nhớ về công lao của các liệt sĩ đã đấu tranh giành độc lập cho đất nước".

    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 9.

    ẢNH: Ý NGỌC

    Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 10.

    Hoa Huệ trắng dọc hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ

    ẢNH: Ý NGỌC

    Nhiều bạn trẻ đã đứng đợi đoàn xe đi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi đoàn xe đi qua, hàng ngàn bạn trẻ hai bên đường bỗng im lặng, thành kính cầm những bông hoa cúc trắng nghẹn ngào vẫy tay chào tạm biệt các anh.

    Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến ngày 5.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể.


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