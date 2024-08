Nghẹn ngào viếng GS-TS Võ Tòng Xuân

'Người dành cả cuộc đời cho cây lúa, hạt gạo Việt Nam...'

Ngày 20.8, tại Câu lạc bộ hưu trí TP.Cần Thơ (P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều), rất đông người dân, học trò, nông dân đã có mặt để thắp hương tiễn biệt GS-TS Võ Tòng Xuân, một người thầy, nhà khoa học lỗi lạc, suốt đời cống hiến cho nền nông nghiệp Việt Nam.



Sáng 20.8, tại nhà tang lễ Câu lạc bộ hưu trí TP.Cần Thơ, rất đông người dân, học trò, nông dân đã có mặt để tiễn biệt tiễn biệt GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

Theo ghi nhận PV Thanh Niên, từ sớm, lãnh đạo TP.Cần Thơ, tỉnh An Giang và Trường ĐH Cần Thơ đến viếng GS-TS Võ Tòng Xuân. Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu dẫn đoàn.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu dẫn đoàn lãnh đạo TP.Cần Thơ viếng GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường thắp hương viếng GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

Còn đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang do ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang, dẫn đầu đến viếng GS-TS Võ Tòng Xuân.

Cùng ngày, đoàn Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Hoàng Trung và lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Viện Lúa ĐBSCL đến viếng GS-TS Võ Tòng Xuân. Thay mặt Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Hoàng Trung ghi sổ tang: "GS Võ Tòng Xuân, người thầy và là nhà khoa học lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam, đã có nhiều đóng góp lớn và cống hiến trọn đời cho ngành nông nghiệp nước nhà".

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung (thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn đến thắp hương tưởng niệm GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

Không thể đi cùng đoàn, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã quay đoạn clip gửi lời chia buồn cùng gia đình GS-TS Võ Tòng Xuân. Bộ trưởng Lê Minh Hoan hồi tưởng đến hình ảnh gần gũi của GS-TS Võ Tòng Xuân với nông dân, cùng nông dân ra đồng, chuyển đổi tư duy sản xuất lúa. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng mong rằng khi hát về bài ca cây lúa thì cũng hãy hát về một người thầy đáng kính, cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo, ruộng đồng.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chụp ảnh lưu niệm cùng GS-TS Võ Tòng Xuân T.L.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ: "GS-TS Võ Tòng Xuân không chỉ là nhà khoa học, một người dành cả cuộc đời cho cây lúa, hạt gạo Việt Nam. Chính GS-TS Võ Tòng Xuân là người gợi ý cho tôi phải cấu trúc lại ngành hàng lúa gạo để bền vững hơn. Tôi nghĩ rằng bà con ĐBSCL biết ơn về người tạo ra giống lúa IR. Tôi cũng nghĩ rằng các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, kinh doanh lúa gạo đều nhớ về một trong những người khởi tạo ra được một ngành hàng để hôm nay mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, mang lại hình ảnh thương hiệu quốc gia. Tôi nghĩ rằng chúng ta khi hát về bài ca cây lúa thì cũng hãy hát về một người thầy".

'Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại, tự cao là thất bại, nhẫn nại là thành công'

Đặc biệt, hay tin GS-TS Võ Tòng Xuân qua đời, rất đông người dân, cán bộ, trí thức, sinh viên và nông dân đã có mặt sớm để viếng, bày tỏ lòng thương tiếc ông.

Túc trực bên linh cữu GS-TS Võ Tòng Xuân từ tối 19.8, ông Ngô Minh Giàu (61 tuổi), Giám đốc HTX nông nghiệp Năm Giàu (ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, H.Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết, ông biết đến GS Xuân từ năm 2015 tại một hội thảo tổ chức ở xã Phong Hòa (H.Lai Vung, Đồng Tháp). Lúc đó, ông Giàu mới trồng thanh nhãn, đem trái nhãn giới thiệu tại hội thảo.

Năm 2016, GS Xuân tới nông trường tìm ông, rồi từ đó kết nối, quý mến nhau. Đến năm 2021, ông được GS Xuân hỗ trợ thành lập HTX. Nhờ đó, giúp ông và bà con nông dân nơi đây ngày một tốt hơn, diện tích trồng thanh nhãn cũng mở rộng hơn 12 ha.

Nhiều người dân, học trò bày tỏ niềm tiếc thương với một một người thầy, nhà khoa học đáng kính, suốt đời cống hiến cho nền nông nghiệp Việt Nam DUY TÂN

Trong lúc còn đang ấp ủ "đỡ đầu" cho một mô hình ở Hậu Giang với mục tiêu khoảng 200 ha, GS Võ Tòng Xuân qua đời trong sự tiếc thương của bản thân ông Giàu và bà con HTX nông nghiệp Năm Giàu.

"Tôi còn nhớ, khi đó ở hội thảo, có người đem thanh nhãn của tôi trồng đến mời thầy ăn. Thầy ăn xong nói ngon quá, thầy mới hỏi nhãn này của ai trồng thì họ cho số điện thoại của tôi. Khoảng 1 năm sau, thầy tìm đến tận vườn tìm tôi xem mô hình và kết nối hỗ trợ. Sau này, thầy đi nhiều điểm cũng rủ tôi đi theo để kết nối, mở rộng kết nối với những HTX khác. Nhờ những chuyến đi đó, đã hỗ trợ cho bà con địa phương từ cây giống, kỹ thuật giúp bà con ở địa phương có thu nhập tốt", ông Giàu kể, rồi bộc bạch: "Tôi nhớ như in lời thầy Xuân từng nói, cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại, tự cao là thất bại, nhẫn nại là thành công. Đó là 4 câu mà thầy nói với tôi, là kim chỉ nam để tôi làm nông nghiệp, tôi luôn khắc cốt ghi tâm".

Ông Ngô Mình Giàu được GS-TS Võ Tòng Xuân hỗ trợ thành lập HTX và gắn bó nhiều năm trong quá trình trồng thanh nhãn. Ông Giàu túc trực bên linh cữu của GS-TS Võ Tòng Xuân và kể lại những kỷ niệm với thầy Xuân DUY TÂN

Đối với ông Giàu, ấn tượng về GS Xuân trước hết là tấm lòng bao dung, rộng rãi, gần gũi luôn hết lòng, tận tụy với mọi người. Ông Giàu kể, cuối năm 2022, khi GS Xuân lâm bệnh nặng, ông dự định đi thăm nhưng bản thân ông lại đột ngột đổ bệnh. Đến khi GS-TS Võ Tòng Xuân xuất viện, về nhà, ông Giàu cũng hồi phục rồi tranh thủ đến tận nhà GS Xuân thăm ông. Gặp nhau trong tình cảnh đó, ai cũng xúc động, nghẹn ngào.

Một số hình ảnh cán bộ, đại diện các cơ quan, học trò và đông đảo người dân đến viếng GS-TS Võ Tòng Xuân:

Học trò cũ của GS-TS Võ Tòng Xuân nghẹn ngào đưa tiễn thầy DUY TÂN

Nhiều người dân ở xa cũng có mặt để đưa tiễn vị giáo sư đáng kính DUY TÂN

Sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ viếng GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

Nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung ghi sổ tang tưởng nhớ GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

Đoàn lãnh đạo tỉnh An Giang đến viếng GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học An Giang chia buồn cùng gia đình, thân quyến GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Cần Thơ, cùng lãnh đạo nhà trường viếng GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

Nhiều học trò, người dân từ nhiều nơi cũng về Cần Thơ viếng GS-TS Võ Tòng Xuân DUY TÂN

GS-TS Võ Tòng Xuân sinh ra tại TP.Châu Đốc, An Giang; là giáo sư nông học từ năm 1981. Ông từng giữ các chức vụ: Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX; Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; thành viên Nhóm tư vấn của Thủ tướng (1993 - 1996); Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Tạo; Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Nam Cần Thơ… GS-TS Võ Tòng Xuân được nhận nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng nhất; Huân chương Lao động hạng ba…; nhiều giải thưởng quốc tế như Huy chương "Hiệp sĩ nông nghiệp" của Pháp (1996); Bằng tưởng lệ của Thủ tướng Canada về "Phụng sự và đóng góp vào khoa học thế giới"; huân chương Mặt trời mọc của Nhật Bản… Ông cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng đặc biệt VinFuture (2023).