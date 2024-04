Nghẹt thở theo dõi hội thi cứu hộ biển quốc tế

Ngày 27.4 tại TP.Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2024 với chủ đề "Sóng mùa hè".

Hội thi nhằm quảng bá thương hiệu biển Đà Nẵng "An toàn - Văn minh - Hấp dẫn" đến với người dân và du khách. Đây cũng là dịp tôn vinh nghề cứu hộ - cứu nạn, cơ hội để các nhân viên cứu hộ trong và ngoài nước có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực.

Tham gia hội thi có 48 vận động viên đến từ 12 đội trong nước và quốc tế. Họ là nhân viên của các đội cứu nạn tại các địa phương ven biển, các resort, khách sạn đội tình nguyện hoạt động trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn bờ biển đã được huấn luyện các kỹ năng nghiệp vụ theo quy định.

Tại hội thi, VĐV tham gia tranh tài ở năm nội dung thi gồm bơi tiếp sức 3x300 m, thi bơi ván cứu hộ tiếp sức (3x300 m), cướp cờ, bơi ván cứu nạn nhân và người sắt (thi ba môn phối hợp) NGỌC HÂN

Trong chuyến du lịch cùng gia đình tại TP.Đà Nẵng vào dịp lễ 30.4 - 1.5, chị Hoàng Thanh Hảo (trú TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết chứng kiến các vận động viên là nhân viên cứu hộ bãi biển thể hiện kỹ năng như một "người sắt" thật sự rất ngưỡng mộ. "Tôi đã nghẹt thở theo dõi các phần thi, thật sự rất hấp dẫn. Các anh, chị có kỹ thuật cao và sức khỏe thì chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn hơn cho du khách khi tắm biển", chị Hảo nói.

Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện tại, đã bắt đầu vào mùa cao điểm du lịch biển, lượng khách tham quan tắm biển tại các bãi biển công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng mạnh.



Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tắm biển tại các bãi biển của thành phố, Ban Quản lý đã triển khai tăng cường 100% lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm trọng điểm và duy trì tuần tra từ khung giờ trực: mùa hè từ 4 giờ 30 phút đến 19 giờ hằng ngày. Duy trì hoạt động tại 2 bãi tắm đêm từ 19 giờ đến 22 giờ, tại khu vực bãi biển phía bắc Công viên Biển Đông và khu vực bãi biển đêm Mỹ An - nơi có đủ điều kiện về ánh sáng, nhân viên cứu hộ trực bảo đảm an toàn.

Triển khai giăng phao tại các khu vực tắm an toàn; lắp đặt hơn 100 bảng cảnh báo các loại như: Khu vực nguy hiểm có dòng chảy xa bờ, cảnh báo khi thời tiết xấu, lắp đặt bảng khuyến cáo tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ trực; Thường xuyên phối hợp các chuyên gia Hiệp hội cứu hộ Australia tổ chức các lớp trao đổi kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các đội viên đội cứu nạn và các kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.