Nghi án ông Yoon nghe thầy bói rồi ban hành thiết quân luật?

Thông tin về câu chuyện thiết quân luật có thể mang yếu tố tâm linh xuất hiện sau khi ông Noh sang-won, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng Hàn Quốc, bị bắt và hiện bị giam giữ tại phòng công tố với cáo buộc nổi loạn và nghi liên quan đến kế hoạch thiết quân luật của ông Yoon.

Ông Noh thời gian qua đã hành nghề thầy bói, sau khi bị cho xuất ngũ mất danh dự hồi năm 2018 liên quan bê bối quấy rối tình dục. Theo báo South China Morning Post ngày 24.12, ông Noh đã tận dụng quan hệ trong hệ thống quân đội để can thiệp vào các đợt thăng chức và sau cùng là có thể tác động đến quyết định ban hành thiết quân luật.

Hồi năm 2023, ông Noh sang-won đã khuyên cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun khi đó còn đương chức rằng Tổng thống Yoon nên ban bố thiết quân luật trong năm nay, với lý do "vận may" sẽ giúp ông Yoon thu về kết quả có lợi, theo báo Chosun đưa tin ngày 23.12. Tờ báo nêu ông Kim ban đầu lo ngại do những yếu tố như sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ nhưng sau đó đã thay đổi lập trường và "hào hứng" trước lời khuyên của ông Noh.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ẢNH: REUTERS

Trong quá trình thẩm vấn, ông Noh thừa nhận đã đưa ra lời khuyên cho ông Kim dựa trên hình thức xem bói truyền thống Hàn Quốc với tên gọi "saju palja", luận giải dựa trên ngày, tháng, năm và giờ sinh.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon-hee từ lâu bị cho là thường xem bói trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, bao gồm ý định di dời văn phòng tổng thống, cho đến việc chọn lịch trình công du chính thức. Những người chỉ trích ông Yoon cho rằng việc thích xem bói có thể đã tác động đến thiết quân luật.

Việc ông Yoon Suk Yeol mê bói toán đã trở thành chủ đề tranh luận, khi vào năm 2021, ông xuất hiện trên truyền hình trong cuộc tranh luận bầu cử sơ bộ của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền. Lòng bàn tay trái ông khi đó đã viết Hán tự mang nghĩa "vua". Trong cuộc tranh luận, ông Yoon thừa nhận bản thân và vợ đã gặp một thầy bói tự xưng là Cheongong và người này được cho là đã tư vấn ông Yoon thời điểm từ chức tổng trưởng công tố Hàn Quốc để tranh cử tổng thống.

South China Moring Post dẫn lời giáo sư Lee Jun-han (ngành khoa học chính trị, Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc) nhận định: "Chúng ta không thể loại trừ khả năng ngày ông Yoon ra thiết quân luật bất thành (3.12) được chọn dựa trên lời khuyên từ các thầy bói. Những tiết lộ kỳ lạ như vậy có thể tiếp tục xuất hiện khi cuộc điều tra tiếp diễn".