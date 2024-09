Nghi án treo cổ tự tử vì bị siết nợ

Ngày 24.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, lực lượng công an đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến một người treo cổ tự tử.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày (24.9), người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong khu nhà mồ, xung quanh là ruộng lúa, thuộc ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu nên trình báo cho công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an khẩn trương đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh D.V.D (24 tuổi, ngụ ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu). Theo người nhà nạn nhân, anh D. chưa lập gia đình, sống chung với cha mẹ. Gia đình thuộc diện khó khăn, cha D. hàng ngày bán vé số dạo để lo cho gia đình.

Về nguyên nhân dẫn đến nạn nhân treo cổ tự tử, theo người nhà anh D. cho biết, trước đây D. có vay tiền bên ngoài với lãi suất cao. Gia đình đã đứng ra trả nợ cho D. Tuy nhiên, gần đây phát hiện D. vay hỏi thêm 150 triệu đồng. Trước khi nạn nhân tự tử, có người đến gia đình đe dọa, siết nợ.

Trưa cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.