Bạc Liêu: Đột nhập vào nhà, dùng mã tấu tấn công cướp tài sản

Ngày 17.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ kẻ cướp đột nhập vào nhà dân, dùng hung khí tấn công để cướp tài sản. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương.

Quần áo của ông C. bị kẻ cướp lục tung TRẦN THANH PHONG

Theo trình bày của ông N.H.C (ngụ khóm 3, P.Láng Tròn, TX.Giá Rai), khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, ông đang ngủ trong phòng thì nghe có tiếng động ở phòng bên cạnh. Mở cửa bước ra, ông phát hiện một thanh niên mặc áo khoác trùm đầu đang lục tung quần áo, giấy tờ trong tủ.

Khi thấy ông C., người này liền cầm mã tấu xông đến chém nhưng ông C. kịp thời chạy vô phòng ngủ, khóa cửa. Lúc này, tên cướp tiếp tục dùng mã tấu chém liên tiếp làm kính cửa phòng vỡ tung, gần bung ổ khóa, rồi kêu ông C. vứt bóp tiền ra ngoài. Sau khi lấy được tiền, tên cướp nhanh chóng tẩu thoát.

Cửa phòng nhà ông C. bị chém vỡ kính TRẦN THANH PHONG

Ông C. bị cướp số tiền gần 5 triệu đồng. Qua kiểm tra, ông C. phát hiện tên cướp phá lam thông gió nhà vệ sinh để đột nhập vào nhà.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đến kiểm tra hiện trường thì ghi nhận kẻ cướp đi từ phía sau ruộng lúa, rồi cắt camera của căn biệt thự gần nhà ông C. Sau khi cạy cửa nhà xe ô tô của căn biệt thự không thành, kẻ cướp mới đột nhập nhà ông C. để cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai đang khẩn trương điều tra vụ cướp tài sản táo tợn kể trên.