Nghi can phóng hỏa bị bắt tại khu vực cháy rừng Los Angeles

Tạp chí Newsweek dẫn lời cảnh sát Charles Dinsel tại Sở cảnh sát Los Angeles cho biết nghi can bị người dân địa phương khống chế vào chiều 9.1 tại khu Woodland Hills thuộc Los Angeles, không lâu sau khi đám cháy Kenneth bùng phát.

Đám cháy Kenneth bùng phát tại thung lũng San Fernando vào chiều 9.1 và nhanh chóng thiêu rụi hơn 4 km2. Đây là một trong số 5 đám cháy rừng nghiêm trọng đang diễn ra tại hạt Los Angeles. Các đám cháy rừng đã thiêu rụi hơn 10.000 ngôi nhà và khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Nghi can phóng hỏa bị bắt tại Woodland Hills ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWSWEEK

Cảnh sát Los Angeles đã mở cuộc điều tra nghi án phóng tỏa liên quan đám cháy Kenneth. "Điều chúng tôi biết lúc này là sự cố xảy ra, bắt đầu tại đây và khoảng 20-30 phút sau, một nghi can bị các công dân bắt tại Woodland Hills", ông Dinsel nói và cho rằng đám cháy Kenneth xảy ra do có người cố tình phóng hỏa. Vị cảnh sát cũng cho biết khu vực đám cháy được xem là hiện trường phạm tội.

Danh tính nghi can chưa được công bố. Một quan chức Los Angeles cho biết nghi can đã chuẩn bị mồi một đám cháy tại khu vực Woodland Hills vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 9.1. Cảnh sát đến hiện trường và đưa nghi can đi.

Lính cứu hỏa tại khu vực đám cháy Kenneth ở hạt Los Angeles ngày 9.1 ẢNH: AP

Nhân chứng Renata Grinshpun nói với đài KTLA rằng đã nhìn thấy một người hô hoán kêu gọi bắt giữ một người khác đang tìm cách phóng hỏa, tay cầm bình gas hoặc súng phun lửa. Một số người đàn ông vây lấy và trói đối tượng lại cho đến khi cảnh sát đến. Nghi can được cho là người vô gia cư ngoài 30 tuổi, theo Fox News.