Nghi can vụ nổ súng tại Florida từng chỉ trích ông Trump, ủng hộ Ukraine

Ngày 15.9, một vụ nổ súng đã xảy ra tại sân golf của cựu Tổng thống Trump tại thành phố West Palm Beach, bang Florida. Khi đó, ông Trump đang chơi golf với một nhà tài trợ.



Cựu tổng thống vẫn an toàn và cảnh sát đã bắt giữ một nghi can trong vụ việc mà Cục Điều tra liên bang (FBI) nghi là hành động mưu sát.

Ông Ryan W. Routh, người bị nghi liên quan nghi án mưu sát ông Trump tại Florida ẢNH: REUTERS

Cảnh sát cho biết nghi can vẫn giữ im lặng và tỏ ra bình tĩnh sau khi bị bắt. Nhà chức trách chưa công bố danh tính nghi can và động cơ. Song, truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin an ninh cho rằng người này tên Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, là thợ xây sống ở Hawaii.

Theo CNN, ông Routh có nhiều bài viết trên mạng xã hội X vào năm 2022 bày tỏ sự ủng hộ cho Ukraine và phản đối chiến dịch quân sự của Nga.

"Tôi sẵn sàng bay sang Krakow (thành phố Ba Lan gần Ukraine) và sang bên kia biên giới Ukraine để tình nguyện và chiến đấu và hy sinh", ông Routh viết vào tháng 3.2022, một tháng sau khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine.

Cảnh sát chặn chiếc xe của một người nghi liên quan vụ nổ súng tại Florida ngày 15.9 ẢNH: REUTERS

Năm ngoái, ông sử dụng tài khoản Facebook để khuyến khích người nước ngoài tham chiến. Từ tháng 10.2023, ông Routh tìm cách liên lạc với những người Afghanistan trong hàng loạt bài viết, tự giới thiệu bản thân là một người liên lạc ngoài sổ sách của chính phủ Ukraine.

"Các binh sĩ Afghanistan, Ukraine đang cần 3.000 binh sĩ, vì vậy tôi cần những người có hộ chiếu gửi cho tôi một bản sao hộ chiếu của họ để gửi sang Ukraine", ông Routh viết.

Ông từng được báo chí, truyền thông Mỹ và nước ngoài phỏng vấn về nỗ lực nói trên. Trong một bài viết trên X hồi tháng 6.2020 đính kèm tên ông Trump, ông Routh nói: "Trong khi ông là lựa chọn của tôi vào năm 2016, tôi và thế giới hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ khác biệt và tốt hơn ứng cử viên, nhưng chúng tôi đều vô cùng thất vọng và có vẻ ông đang tệ hơn. Tôi sẽ vui khi ông ra đi".

Khẩu súng gần hiện trường vụ nổ súng tại sân golf của ông Trump ngày 15.9 ẢNH: REUTERS

Trang LinkedIn của ông Routh nói ông từng mở công ty tại Hawaii vào năm 2018 để xây nhà giá rẻ. Một người tại Hawaii từng đặt ông Routh làm một chiếc xe bán hàng nhưng cho biết đã bị phản ứng mạnh sau khi tỏ ý không hài lòng với sản phẩm.

Ông Routh cũng từng đăng lên X các bình luận liên quan vụ ám sát ông Trump tại Pennsylvania hồi tháng 7. Trong một bài viết nhắn gửi Phó tổng thống Kamala Harris và Tổng thống Joe Biden, ông Routh viết: "Bà và ông Biden nên đến bệnh viện thăm người bị thương trong cuộc mít tinh của ông Trump và dự đám tang của lính cứu hỏa thiệt mạng. Ông Trump sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì cho họ".

Trong một bài viết vào tháng 4 có nhắc đến tài khoản của Tổng thống Biden, ông Routh cho rằng chiến dịch tranh cử của nhà lãnh đạo (đã chấm dứt) nên lấy khẩu quyết là "Duy trì dân chủ và tự do của Mỹ" còn chiến dịch của ông Trump nên là "Đưa người Mỹ trở lại làm nô lệ".

Cảnh sát khám xét ngôi nhà cũ tại Greensboro, bang Bắc Carolina được cho là thuộc sở hữu của nghi can vụ nổ súng tại Florida ngày 15.9 ẢNH: REUTERS

Hồ sơ chính thức tại bang Bắc Carolina cho thấy ông Routh đăng ký làm cử tri vào năm 2012. Ông bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang này vào tháng 3 năm nay. Ông đóng góp hơn 100 USD cho một tổ chức xử lý tiền quyên góp cho đảng Dân chủ.

Ông cũng từng bị bắt tại Bắc Carolina vào năm 2002 sau một vụ việc liên quan đến súng và nhiều lần bị cáo buộc không đóng thuế đúng hạn. Theo CNN, hồ sơ cho thấy ông Routh liên quan nhiều vụ kiện khác.

Dù có vẻ sống ở Hawaii nhưng ông Routh được cho là từng dành phần lớn thời gian sống ở Bắc Carolina.

Ông Oran Routh con trai của ông Ryan Wesley Routh nói rằng cha ông là người tình cảm, biết quan tâm và chăm chỉ, trung thực. Ông Oran nói với The Guardian rằng chưa liên lạc được cho cha từ sau vụ nổ súng tại Florida.