Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đông đúc tại bến xe Miền tây mua vé về quê

Khu vực phòng chờ chật kín người, nhiều gia đình mệt mỏi ngồi tựa lưng trên hàng ghế, gật gù chờ đến giờ xuất bến để về quê nghỉ lễ 30.4. Khoảng 21 giờ, tại khu vực mua vé xe ở bến xe Miền Tây chật kín người chờ mua vé.

"Bây giờ không mua được vé đâu, kín chỗ hết rồi. Tan làm lúc 5 giờ là mình đã ra bến xe để hỏi mua vé về quê ở TP.Cần Thơ nhưng đến giờ vẫn chưa mua được", Nguyễn Thị Mỹ Duyên (27 tuổi), đang làm nhân viên văn phòng tại đường Âu Cơ, P.Bảy Hiền, TP.HCM ta thán.

Khu vực mua vé tại bến xe Miền Tây chật kín người mua vé xe về để về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: THÁI PHÚC

Hỏi một số hành khách tại khu vực mua vé, vé xe đi các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP.Cần Thơ… đều không còn.

Một quán cà phê tại bến xe Miền Tây đông kín người ngồi chờ về quê đêm 29.4 ẢNH: THÁI PHÚC

Ngô Nguyễn Thúy An, sinh viên Trường ĐH Văn hiến TP.HCM, cho biết: "Mình đã đặt xe từ tuần trước để về quê ở tỉnh Cà Mau giá vé là chỉ 300.000 đồng/vé, nay mình có rủ bạn về quê ăn lễ cùng, đi đến nơi hỏi giá vé người bán ở đây cho biết giá vé xe là 480.000 đồng cho loại xe thông thường. Tá hỏa vì giá vé tăng vọt, mình và bạn đã hủy kèo đi chơi luôn".

Ngồi chờ mãi 2 - 3 tiếng vẫn chưa có vé xe ANH: THÁI PHÚC

Tay xách hành lý, tay bế con nhỏ, chị Trần Mỹ Hằng, (34 tuổi), ngụ đường Nguyễn Kiệm P.Hạnh Thông, TP.HCM, quê Cà Mau, cho biết gia đình ra bến xe từ sớm vì dự đoán lượng khách tăng cao trong những ngày đợt lễ này.

"Tôi nghĩ sẽ rất đông nên chọn đi giờ khuya và ra sớm hơn một chút để tìm chỗ ngồi. Nhưng đến nơi mới thấy người vẫn quá đông. Vượt ngoài sức tưởng tượng. Con tôi thì quấy khóc vì ngột ngạt, hành lý lại nặng nên cũng khá mệt", chị Hằng chia sẻ.

Nhiều người cho biết, nhiều nhà xe đã không còn vé. Nên họ phải mua tuyến xe khác tỉnh, sau đó nhờ người nhà chạy ra đón. ẢNH: THÁI PHÚC

Không chỉ khu vực bán vé, tại bãi xe của bến xe Miền tây, tình trạng khách gửi xe quá nhiều làm cho khu vực này cũng trở nên quá tải. "Thật ra cũng muốn để mọi người không phải chờ đợi lâu, nhưng quá nhiều người đến gửi, sức tải của nhà xe là có hạn", một nhân viên tại đây nói.

Khu vực nhà gửi xe tại bến xe Miền Tây trở nên quá tải do lượng khách đổ dồn gửi xe về quê vào dịp lễ ẢNH: THÁI PHÚC

Ngồi chờ tại nhà Phương Trang xe (tuyến Miền Tây - TP.Cần Thơ), Nguyễn Thị Mỹ Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết cô đặt vé chuyến 22 giờ nên có mặt từ 21 giờ để chờ xe. "Không khí đông đúc khiến mình vừa mệt vừa háo hức. Ai cũng mong được nhanh chóng về nhà để có một kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trọn vẹn. Chờ đợi có hơi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc đặt chân về tới quê là mọi mệt mỏi gần như không còn", Anh chia sẻ.