Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đông đúc tại bến xe Miền tây mua vé về quê

Thái Phúc
30/04/2026 08:00 GMT+7

Đêm 29.4, hàng ngàn hành khách đổ về bến xe miền Tây (P.An Lạc, TP.HCM) để về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Khu vực phòng chờ chật kín người, nhiều gia đình mệt mỏi ngồi tựa lưng trên hàng ghế, gật gù chờ đến giờ xuất bến để về quê nghỉ lễ 30.4. Khoảng 21 giờ, tại khu vực mua vé xe ở bến xe Miền Tây chật kín người chờ mua vé. 

"Bây giờ không mua được vé đâu, kín chỗ hết rồi. Tan làm lúc 5 giờ là mình đã ra bến xe để hỏi mua vé về quê ở TP.Cần Thơ nhưng đến giờ vẫn chưa mua được", Nguyễn Thị Mỹ Duyên (27 tuổi), đang làm nhân viên văn phòng tại đường Âu Cơ, P.Bảy Hiền, TP.HCM ta thán. 

Dòng người đông đúc tại bến xe Miền tây về quê ăn lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 1.

Khu vực mua vé tại bến xe Miền Tây chật kín người mua vé xe về để về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5

ẢNH: THÁI PHÚC

Hỏi một số hành khách tại khu vực mua vé,  vé xe đi các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP.Cần Thơ… đều không còn.

Dòng người đông đúc tại bến xe Miền tây về quê ăn lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 2.

Một quán cà phê tại bến xe Miền Tây đông kín người ngồi chờ về quê đêm 29.4

ẢNH: THÁI PHÚC

Ngô Nguyễn Thúy An, sinh viên Trường ĐH Văn hiến TP.HCM, cho biết: "Mình đã đặt xe từ tuần trước để về quê ở tỉnh Cà Mau giá vé là chỉ 300.000 đồng/vé, nay mình có rủ bạn về quê ăn lễ cùng, đi đến nơi hỏi giá vé người bán ở đây cho biết giá vé xe là 480.000 đồng cho loại xe thông thường. Tá hỏa vì giá vé tăng vọt, mình và bạn đã hủy kèo đi chơi luôn". 

Dòng người đông đúc tại bến xe Miền tây về quê ăn lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 3.

Ngồi chờ mãi 2 - 3 tiếng vẫn chưa có vé xe

ANH: THÁI PHÚC

Tay xách hành lý, tay bế con nhỏ, chị Trần Mỹ Hằng, (34 tuổi), ngụ đường Nguyễn Kiệm P.Hạnh Thông, TP.HCM, quê Cà Mau, cho biết gia đình ra bến xe từ sớm vì dự đoán lượng khách tăng cao trong những ngày đợt lễ này. 

"Tôi nghĩ sẽ rất đông nên chọn đi giờ khuya và ra sớm hơn một chút để tìm chỗ ngồi. Nhưng đến nơi mới thấy người vẫn quá đông. Vượt ngoài sức tưởng tượng. Con tôi thì quấy khóc vì ngột ngạt, hành lý lại nặng nên cũng khá mệt", chị Hằng chia sẻ.

Dòng người đông đúc tại bến xe Miền tây về quê ăn lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 4.

Nhiều người cho biết, nhiều nhà xe đã không còn vé. Nên họ phải mua tuyến xe khác tỉnh, sau đó nhờ người nhà chạy ra đón.

ẢNH: THÁI PHÚC

Không chỉ khu vực bán vé, tại bãi xe của bến xe Miền tây, tình trạng khách gửi xe quá nhiều làm cho khu vực này cũng trở nên quá tải. "Thật ra cũng muốn để mọi người không phải chờ đợi lâu, nhưng quá nhiều người đến gửi, sức tải của nhà xe là có hạn", một nhân viên tại đây nói.

Dòng người đông đúc tại bến xe Miền tây về quê ăn lễ 30.4 - 1.5 - Ảnh 5.

Khu vực nhà gửi xe tại bến xe Miền Tây trở nên quá tải do lượng khách đổ dồn gửi xe về quê vào dịp lễ

ẢNH: THÁI PHÚC

Ngồi chờ tại nhà Phương Trang xe (tuyến Miền Tây - TP.Cần Thơ), Nguyễn Thị Mỹ Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết cô đặt vé chuyến 22 giờ nên có mặt từ 21 giờ để chờ xe. "Không khí đông đúc khiến mình vừa mệt vừa háo hức. Ai cũng mong được nhanh chóng về nhà để có một kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trọn vẹn. Chờ đợi có hơi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc đặt chân về tới quê là mọi mệt mỏi gần như không còn", Anh chia sẻ.

Theo Thanh Niên đưa tin trước đó, trong 5 ngày cao điểm từ 29.4 đến 3.5, bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ tổng cộng 10.280 chuyến xe với hơn 250.200 lượt hành khách. Cao điểm nhất rơi vào ngày 30.4 (thứ năm) với sản lượng dự báo đạt 2.400 chuyến xe và 69.500 lượt hành khách trong một ngày.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận