Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân TP.HCM cần lưu ý điều gì?

Sáng 21.4, Công an TP.HCM đã đưa ra các biện pháp để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân, các cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại... nhân dịp lễ 30.4 - 1.5.

Biện pháp PCCC và CNCH trong dịp nghỉ lễ 30.4

1. Đối với hộ gia đình: để tránh sự cố chập cháy do hư hỏng, cần kiểm tra và lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì, công tắc, cầu dao, aptomat, rơ le tự đóng ngắt điện, chống quá tải cho các thiết bị điện trong nhà.

Trước khi rời khỏi nhà hoặc đi ngủ, cần kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, và tắt các thiết bị điện không cần thiết. Nếu vắng nhà trong thời gian dài, có thể tắt hẳn cầu dao điện tổng của căn nhà.

Ngoài ra, cần trang bị thiết bị PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ và vật dụng thoát nạn. Đồng thời, chuẩn bị các dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn khi cần thiết.

Tiếp đến, không sạc điện thoại, xe máy điện, hay các thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, chất lỏng dễ cháy trong nhà. Nếu cần, chỉ dự trữ một lượng nhỏ và bảo quản tại khu vực riêng biệt, an toàn.

Không để xe ô tô, xe máy, hay dụng cụ có chứa xăng dầu gần bếp đun nấu hoặc nguồn nhiệt. Các thiết bị chứa xăng, dầu cần phải kín và không để xe trong nhà, tránh nguy cơ cháy nổ.

Lưu ý những việc cần làm trong dịp lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

2. Đối với cơ quan, cơ sở sản xuất và kinh doanh: cần có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn và hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng thoát nạn.

Các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót. Đảm bảo công tác thường trực, tuần tra và sẵn sàng xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Song song đó, cần kiểm soát chặt chẽ các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất. Đồng thời, cần sắp xếp vật tư, hàng hóa gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC và ngăn cháy theo quy định.

Đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy được trang bị đầy đủ, sắp xếp và bố trí đúng quy định để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Ngoài các biện pháp bảo vệ an toàn cháy nổ, công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản trong dịp nghỉ lễ 30.4: nên trang bị khóa có chức năng chống trộm, chống axit và thiết kế "khóa trong" để tránh bị cạy khóa hoặc bẻ khóa; sử dụng camera an ninh để theo dõi và kiểm tra tình hình ở nhà từ xa qua điện thoại thông minh.

Cùng với đó, hẹn giờ bật đèn chiếu sáng, lắp thêm chuông báo động để làm đối tượng xấu lầm tưởng có người ở nhà, từ đó tránh trộm cắp tài sản; thiết lập mối quan hệ với người xung quanh để nhờ trông nhà khi đi xa hoặc kiểm tra, dọn dẹp các mẫu quảng cáo, rao vặt bất thường trước cửa nhà, tránh bị kẻ gian thăm dò.