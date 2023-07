Nghi ngờ tàn thuốc lá gây cháy rừng ở Nghệ An

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai vợ chồng Dương Văn Tam (sinh 1976) và Thái Thị Năm (sinh 1977), trú xã Thịnh Sơn (Đô Lương - Nghệ An) do để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng hôm 23.4.