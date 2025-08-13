Nghi nhà trường phát sách giả, phụ huynh Hà Nội đi mua bộ sách mới

Phản ánh đến Thanh Niên, nhiều phụ huynh bày tỏ sự nghi ngờ về việc thời gian vừa qua, Trường tiểu học TT.Xuân Mai A (xã Xuân Mai, Hà Nội) đã phát sách giáo khoa đầu năm học mới cho học sinh nhưng có nhiều quyển sách giả.

Sách Tiếng Việt tập 1 (bên trái) do chị Lan mua ở bên ngoài có mã QR rõ ràng, có thể truy xuất được thông tin. Riêng quyển sách bên phải được nhà trường phát, khi quét mã QR thì đường link truy cập báo lỗi ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo chị Hoàng Thị Lan (người địa phương; tên nhân vật đã thay đổi), con chị đang học lớp 5, khóa 2025 - 2026. Trước năm học mới, phía nhà trường đưa ra danh sách gồm 22 đầu sách để phụ huynh lựa chọn mua. Tổng số tiền của bộ sách lớp 5 là hơn 390.000 đồng và chị đã nộp tiền vào tài khoản của giáo viên.

Hiện trường học đã phát cho chị Lan 18 quyển sách, còn 4 quyển khi nào nhập về sẽ phát nốt.

Đáng chú ý, trong 18 quyển sách lớp 5 mà chị nhận được từ nhà trường thì chỉ 5 quyển có thể truy xuất được nguồn gốc. 13 quyển còn lại thì chị nghi ngờ là sách giả.

Một quyển sách nghi là giả. Dù phụ huynh dùng lực mạnh nhưng vẫn không thể cào lớp phủ bạc để lấy mã kích hoạt ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Lục lại bộ sách lớp 4 của con trai, chị Lan cũng phát hiện 16 quyển đều không thể quét được mã QR in trên sách. Cạnh đó, nhiều quyển sách dù dùng lực mạnh nhưng vẫn không thể cào lớp phủ bạc để lấy mã kích hoạt.

Nghi ngờ sách được nhà trường phát cho học sinh là sách giả, chị Lan đã phản ánh vụ việc đến lãnh đạo Trường tiểu học TT.Xuân Mai A.

Cạnh đó, chị Lan còn đi đến nhà sách trên phố Lý Thường Kiệt (P.Cửa Nam, Hà Nội) mua một bộ sách lớp 5 mới cho con mình.

"So sánh về mặt cảm quan thì thấy sách do tôi tự đi mua có chất liệu giấy, màu sắc, độ dày khác biệt so với sách giáo khoa được nhà trường phát. Đặc biệt, bộ sách tôi đi mua có thể dùng điện thoại quét mã QR để truy cập vào đường link thể hiện đầy đủ thông tin của sách", chị Lan cho biết thêm.

Nhiều bộ sách cũ được nhà trường phát cũng không quét được mã QR

Cùng có con học lớp 5 tại Trường tiểu học TT.Xuân Mai A, chị Dương (tên nhân vật đã thay đổi) cho biết, sau khi thấy chị Lan phát hiện nghi vấn sách giáo khoa giả, chị cũng kiểm tra lại sách mà con nhận được từ nhà trường thì không quét được mã QR.

Sách Tiếng Việt tập 1 cũ, do nhà trường phát cho con chị Dương vào năm học 2024 - 2024 có nhiều trang bị in lỗi. Phía sau sách in mã QR nhưng không thể truy xuất thông tin ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đáng chú ý, lục lại những bộ sách cũ từ những năm học trước, chị Dương phát hiện có bộ sách lớp 4 và lớp 3 của con cũng không quét được mã QR.

"Năm ngoái, sách Tiếng Việt tập 1 của con tôi có nhiều trang bị in lỗi. Sau đó tôi đã mua sách mới cho con học nhưng ở thời điểm đó chưa nghi ngờ con dùng sách giả hay sách thật", chị Dương nói.

Trước tình trạng nêu trên, các phụ huynh mong muốn phía Trường tiểu học TT.Xuân Mai A lý giải tại sao sách giáo khoa được nhà trường phát lại không truy xuất được nguồn gốc, là sách thật hay sách giả?

"Nếu là sách giả thì chất lượng, kiến thức trong sách liệu có đảm bảo để phục vụ việc học tập. Hơn nữa, sử dụng sách giả là vi phạm pháp luật, tôi cần phải biết sách nào là thật, sách nào là giả. Không thể để thật giả lẫn lộn trong môi trường giáo dục được", chị Lan nói.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học TT.Xuân Mai, cho biết đã nắm được thông tin phản ánh từ phụ huynh.

Theo bà Oanh, nhà trường lấy sách qua kênh phát hành của phòng GĐ-ĐT là một công ty, có hóa đơn chứng từ đầy đủ.

"Sau khi nhận sách thì các thầy cô giáo đã phát cho phụ huynh. Khi thấy một số phụ huynh có ý kiến, nhà trường đã liên hệ với công ty sách. Và công ty sách có nói lại là phụ huynh nào có ý kiến thì gọi điện đến công ty sách để người ta hướng dẫn, giải đáp", bà Oanh cho hay.