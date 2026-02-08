Nghi phạm ám sát tướng Nga bị bắt giữ, nạn nhân hiện ra sao?

Theo thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), kẻ bị cáo buộc là người nổ súng đã bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Hôm 6.2, trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân sự Nga (GRU), đã bị bắn ba phát vào lưng bên ngoài nhà riêng và được đưa đến bệnh viện.

Trong một tuyên bố hôm 8.2, FSB cho biết nghi phạm nổ súng được xác định là công dân Nga 65 tuổi Lyubomir Korba. Người này đã bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền UAE và được bàn giao cho Nga.

Cơ quan này cho biết đã xác định thêm được những kẻ bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ tấn công, bao gồm công dân Nga Viktor Vasin (66 tuổi), người đã bị bắt giữ ở Moscow, và Zinaida Serebritskaya (54 tuổi), người mà họ cho rằng đã trốn sang Ukraine.

Hiện trường bên ngoài nhà riêng của ông Vladimir Alekseyev ở Moscow ẢNH: REUTERS

Cơ quan này đã công bố một video dường như cho thấy kẻ xả súng rời khỏi tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công và vứt bỏ một khẩu súng lục có gắn bộ giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt.

Bình luận về vụ ám sát hụt, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi đó là một “hành động khủng bố”, và cáo buộc Ukraine đã đứng sau mưu toan này nhằm "phá vỡ tiến trình đàm phán". Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha‎ khẳng định rằng Kyiv không liên quan gì đến vụ tấn công.

Tờ Kommersant của Nga, dẫn nguồn tin, cho hay ông Alekseyev đã trải qua ca phẫu thuật thành công sau vụ tấn công và được đưa vào tình trạng hôn mê nhân tạo.

Theo đài RT, tướng Alekseyev giữ chức vụ này từ năm 2011, và trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông đã giám sát các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Năm 2017, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.