Tướng cấp cao trúng nhiều phát đạn, Nga cáo buộc Ukraine ra tay
Video Thế giới

Tướng cấp cao trúng nhiều phát đạn, Nga cáo buộc Ukraine ra tay

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
07/02/2026 10:27 GMT+7

Một sĩ quan cấp cao của Nga đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắn ở Moscow hôm 6.2, các quan chức cho biết. Vụ việc xảy ra sau một loạt các vụ tấn công nhắm vào các nhân sự quân đội cấp cao của Nga.

Một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga, trung tướng Vladimir Alexeyev, đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắn ở Moscow hôm 6.2. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhằm vào các quan chức quân đội cấp cao của Nga.

Ông Alexeyev, người ra đời ở Ukraine thời Liên Xô, là phó giám đốc GRU, tức cơ quan tình báo quân sự của Nga.

Cấp trên của ông Alexeyev là ông Igor Kostyukov, đang dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với Ukraine tại Abu Dhabi về các khía cạnh liên quan đến an ninh của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Ukraine.

Văn phòng công tố Moscow cho biết ông Alexeyev đã bị bắn nhiều phát tại một tòa nhà dân cư ở phía tây bắc Moscow bởi một kẻ tấn công không rõ danh tính, kẻ này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tướng cấp cao trúng nhiều phát đạn, Nga cáo buộc Ukraine ra tay - Ảnh 1.

Một điều tra viên làm việc bên ngoài một tòa nhà dân cư nơi xảy ra vụ ám sát hụt nhằm vào Trung tướng Vladimir Alexeyev của Nga tại Moscow, ngày 6.2.2026

ẢNH: REUTERS

Một người hàng xóm mô tả cảnh tượng hoảng loạn sau khi bị đánh thức bởi tiếng súng: “Tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét cầu cứu của một người hàng xóm. ‘Cứu với!’ Rồi bà ấy gọi cảnh sát. Đó là tất cả những gì tôi nghe được. Những người hàng xóm khác cũng chạy ra ngoài”.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày 6.2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine đứng sau mưu toan ám sát trung tướng Alekseyev.

Ông Lavrov nhận định vụ việc này cho thấy chính quyền Ukraine đang tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngoại trưởng Nga từ chối suy đoán về khả năng ảnh hưởng của vụ việc này đến các cuộc đàm phán với Ukraine trong tương lai. Ông Lavrov nói: “Vấn đề đó không phải là nhiệm vụ của tôi, mà sẽ do ban lãnh đạo của đất nước chúng tôi quyết định”.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về vụ ám sát bất thành này.

Ông Peskov nói thêm rằng các cơ quan an ninh Nga đang điều tra vụ việc.

Một số sĩ quan cấp cao của Nga đã bị ám sát kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, và Moscow quy trách nhiệm cho Kyiv về các vụ tấn công này. Trong một số trường hợp, tình báo quân sự Ukraine cũng đã nhận trách nhiệm.

Ukraine nói bắn tên lửa tầm xa vào bãi phóng tên lửa Oreshnik của Nga

Ukraine nói bắn tên lửa tầm xa vào bãi phóng tên lửa Oreshnik của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói một cuộc tập kích bằng tên lửa FP-5 Flamingo do nước này tự phát triển đã gây thiệt hại cho một trung tâm quan trọng của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga.

