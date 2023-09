Nghi phạm bắt cóc bé gái 1 tuổi ở Hà Nội đòi 1,5 tỉ tiền chuộc

Chiều 20.9, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vẫn đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm, làm rõ nguyên nhân vụ bé gái 1 tuổi tử vong dưới mương nước trên địa bàn xã Mễ Sở (H.Văn Giang, Hưng Yên).



Mương nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân Đ.X

Theo nguồn tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 20.9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo về việc phát hiện thi thể bé gái 1 tuổi ở mương nước trên địa bàn xã Mễ Sở, đồng thời nhận đề nghị phối hợp điều tra vụ bắt cóc trẻ em có cùng đặc điểm nhận dạng với nạn nhân từ Công an TP.Hà Nội, đã huy động lực lượng vào cuộc truy xét.

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, bước đầu các đội nghiệp vụ báo cáo nạn nhân sinh tháng 12.2021, bị bắt cóc từ H.Gia Lâm (Hà Nội). Nghi phạm là một phụ nữ quê ở Bắc Giang, được gia đình thuê đưa đón bé hàng ngày.

"Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, nghi phạm bắt cóc bé để tống tiền. Nghi phạm đòi 1,5 tỉ đồng tiền chuộc và gia đình đã chuyển 350 triệu đồng", nguồn tin cho hay.

Công an tỉnh Hưng Yên đang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời phối hợp với Công an TP.Hà Nội truy bắt nghi phạm gây ra vụ việc.