Say xỉn, người đàn ông 'bắt cóc' con chủ quán ăn

Sáng 20.8, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Hồ Sĩ Đông, Trưởng công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết vào đêm 19.8, đơn vị phối hợp Công an H.Triệu Phong và người dân đã bắt giữ nghi phạm "bắt cóc" trẻ em.

Nghi phạm B.C (hàng trước, áo trắng dài tay) khi bị bắt THANH LỘC

Vụ việc xảy ra lúc 20 giờ 30 ngày 19.8, nghi phạm là ông B.C (63 tuổi, trú xã Triệu Giang, H.Triệu Phong) vào một quán ăn ở thôn Hà Xá (xã Triệu Ái, H.Triệu Phong) trong tình trạng say xỉn. Quán ăn này do bố mẹ bé T.T.A (8 tuổi) làm chủ. Khi thấy bé A., ông C. đã lôi kéo, nói với bé A. dẫn đi mua kẹo. Sau khi bé A. lên xe, ông C. chở đi bằng xe máy chạy dọc QL1 rồi rẽ lên đường xuyên Á.

Phát hiện vụ việc, gia đình bé A. nhanh chóng báo với chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Qua điều tra, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng Công an H.Cam Lộ, Công an H.Triệu Phong và người dân phát hiện ông C. đang chở bé A. gần một cây xăng ở xã Cam Hiếu (H.Cam Lộ). Lực lượng chức năng đã vây bắt nghi phạm.

Bé A. được bàn giao cho gia đình ngay trong đêm. Công an đang tạm giữ ông C. để tiếp tục điều tra, xử lý.