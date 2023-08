Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội

Sáng 17.8, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung (giữa) CACC

Trước đó, tối 16.8, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản và tạm giữ đối với Trung.

Theo thiếu tướng Tùng, trước khi bị bắt, Trung là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng úy. Ngay sau khi xác định được nhân thân của Trung, Công an TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định để xử lý Trung.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 14.8, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (35 tuổi, trú P.Việt Hưng) về nội dung nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu N.T.P (7 tuổi) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỉ đồng để chuộc con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã chỉ đạo giải cứu cháu bé. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm nghi phạm để lại dấu vết và phối hợp với công an các tỉnh cùng xác minh, truy xét.

Khoảng 5 giờ ngày 15.8, Công an TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung và giải cứu thành công bé trai tại địa phận tỉnh Hà Nam, đưa về bàn giao cho gia đình ngay sáng 15.8.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.