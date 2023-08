Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi là CSGT tỉnh Vĩnh Phúc

Tối 16.8, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đối tượng Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê H.Tam Dương, Vĩnh Phúc), người bắt cóc bé trai 7 tuổi tại P.Việt Hưng (Q.Long Biên, Hà Nội) từng là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung khi bắt cóc cháu bé 7 tuổi CHỤP MÀN HÌNH

Giải thích về việc tại buổi họp thông tin đến báo chí chiều 15.8, thiếu tướng Tùng cho biết đối tượng Trung "không có công ăn việc làm" nhưng đến nay lại xác định là công an, thiếu tướng Tùng cho hay, do "khi mới bị bắt, tâm lý tội phạm thường che giấu, khai báo quanh co. Đến khi Công an TP.Hà Nội củng cố hồ sơ tố tụng thì lộ ra đối tượng này là CSGT".

Ngay sau đó, Công an TP.Hà Nội đã có văn bản gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định để xử lý Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội ĐÌNH HUY

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 19 giờ 40 ngày 14.8, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (35 tuổi, trú P.Việt Hưng) về nội dung nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu N.T.P (7 tuổi) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỉ đồng để chuộc con.



Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong công an thành phố và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé.

Quá trình truy xét, Công an TP.Hà Nội gần như không có thông tin về nghi phạm, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm nghi phạm để lại dấu vết và phối hợp với công an các tỉnh cùng xác minh, truy xét.

Gần 10 tiếng truy xét trắng đêm, khoảng 5 giờ ngày 15.8, Công an TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung và giải cứu thành công bé trai tại địa phận tỉnh Hà Nam, đưa về bàn giao cho gia đình ngay sáng 15.8.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.

Tại buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho rằng hành vi của đối tượng Trung phạm vào tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn nên "không thể dung tha".

Sau khi bắt cóc cháu bé, đối tượng gọi điện liên hệ với mẹ nạn nhân với giọng xã hội, hằn học và đưa ra số tiền chuộc 15 tỉ đồng, yêu cầu không mặc cả. Thậm chí, Trung còn nói rõ "thích tiền hay thích con nên mẹ cháu bé càng hoảng". Trong lúc giao nhận tiền, Trung liên tục thay đổi địa điểm để thoát khỏi sự truy xét của lực lượng chức năng.