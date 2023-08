Phó giám đốc Công an Hà Nội: 'Phạm tội ở thủ đô chắc chắn sẽ bị bắt'

Ngày 15.8, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thông tin về vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để tống tiền xảy ra trên địa bàn P.Việt Hưng (Q.Long Biên, Hà Nội).

Khu vực xảy ra vụ bắt cóc ĐÌNH HUY

Nghi phạm đang bị tạm giữ là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú xã Đồng Tĩnh, H.Tam Dương, Vĩnh Phúc). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra, làm rõ đối tượng liên quan (nếu có).

Liên tục thay đổi địa điểm giao nhận tiền

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá đây là vụ án khó, các lực lượng cảnh sát gặp muôn vàn khó khăn do thời điểm cháu bé bị bắt cóc vào lúc chập tối và diễn ra rất nhanh. Khi ấy, đối tượng đi ô tô, ép bị hại và khẩn trương mở cửa, ôm cháu bé lên xe rồi bỏ trốn. Lúc đó, cháu bé chưa kịp kêu gì, người dân cũng chưa có phản ứng nhưng đối tượng đã tẩu thoát, chứng tỏ sự manh động, tinh vi của kẻ bắt cóc.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau khi bắt được cháu bé, đối tượng gọi điện liên hệ với mẹ cháu bé với giọng xã hội, hằn học và đưa ra số tiền 15 tỉ đồng, yêu cầu không mặc cả. Thậm chí, còn nói rõ "thích tiền hay thích con nên mẹ cháu bé càng hoảng". Đặc biệt, trong lúc giao nhận tiền, đối tượng Trung liên tục thay đổi địa điểm để thoát khỏi sự quan sát của lực lượng chức năng.

Chiếc xe ô tô của đối tượng CTV

"Mặc dù đối tượng hoạt động tinh vi nhưng đều nằm trong tính toán của Công an TP.Hà Nội. Lúc đầu, đối tượng đưa ra địa điểm nhận tiền ở cầu Thanh Trì và sẽ cho 1 đối tượng khác ra nhận, nhưng chúng tôi biết đấy chỉ là thủ đoạn thôi. Thế nhưng, nếu giao thật ở đây, chúng tôi vẫn sẽ bắt được ngay", thiếu tướng Tùng nói và thông tin, trong lúc mẹ nạn nhân di chuyển mang theo 13 tỉ đồng trên đường, lực lượng công an luôn tiến hành bảo vệ, theo dõi, giám sát bảo đảm an toàn.

Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết thêm, khi mẹ nạn nhân xuống tới TT.Đồng Văn (H.Duy Tiên, Hà Nam), nhẽ ra tại đây sẽ thực hiện giao tiền cho đối tượng. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc tiếp tục chọn một điểm khác trong khu công nghiệp Đồng Văn nhằm thoát khỏi sự quan sát của lực lượng chức năng.

"Khi đối tượng giao cháu bé xong và nạn nhân giao tiền thì đến lúc chúng tôi tác nghiệp. Thời điểm phát hiện ra lực lượng chức năng, đối tượng chạy trốn và dùng súng bắn lại. Đáng chú ý, người này lái xe rất chuyên nghiệp", thiếu tướng Tùng chia sẻ và cho hay, ngay sau đó lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng, đồng thời bảo đảm an toàn cho mẹ con cháu bé, số tiền 13 tỉ đồng còn nguyên vẹn.

"Gần 20 năm thủ đô mới xuất hiện vụ bắt cóc như vậy"

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, hành vi vi phạm của đối tượng phạm vào tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn nên "không thể dung tha". Đáng lưu ý, gần 20 năm, từ năm 2004 đến nay, Hà Nội mới xuất hiện một vụ bắt cóc như vậy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội ĐÌNH HUY

"Ở giữa địa bàn thủ đô Hà Nội, đối tượng thực hiện một hành động không chấp nhận được. Tại buổi họp báo ở H.Đông Anh thông tin về vụ việc giết tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản, tôi đã có cảnh báo, các đối tượng có ý định hành động phạm tội ở thủ đô nên từ bỏ, chấm dứt, bởi chúng tôi không chịu thua đâu. Chắc chắn chúng tôi sẽ bắt được và bắt trong thời gian rất ngắn", thiếu tướng Tùng nhấn mạnh.

Vị Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội tiết lộ thêm, trong đêm cháu bé bị bắt cóc, tất cả lực lượng của Công an TP.Hà Nội đều trong tình trạng chiến đấu, từ lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an các quận, huyện, thị xã... Vì đối tượng sử dụng xe ô tô nên phải tổng kiểm tra để có phương pháp bắt giữ.

"Khi đi trên xe ô tô, tôi cũng dự đoán đối tượng sẽ bị bắt trước 5 giờ. Quả thật, đúng như dự báo, bởi nếu sau 5 giờ là đến ban ngày, đối tượng sẽ không dám hoạt động. Khi đó, kẻ bắt cóc sẽ dừng việc nhận tiền, di chuyển con tin đi nơi khác để hoạt động vào buổi tối hôm sau", ông Tùng nói thêm.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 14.8, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (35 tuổi, trú P.Việt Hưng) về nội dung nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu N.T.P (7 tuổi) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỉ đồng để chuộc con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong công an thành phố và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé.

Sau gần 10 giờ, khoảng 5 giờ ngày 15.8, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, giải cứu thành công cháu bé về với gia đình.