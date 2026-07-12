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Nghi phạm đâm chết người ở TP.HCM sa lưới sau khi bỏ trốn
Video Thời sự

Nghi phạm đâm chết người ở TP.HCM sa lưới sau khi bỏ trốn

Trần Thụy Vũ
Trần Thụy Vũ
Nghi phạm đâm tử vong người đàn ông 36 tuổi tại giao lộ Tỉnh lộ 43 - Ngô Chí Quốc (TP.HCM) do mâu thuẫn nợ nần, sau đó bỏ trốn về quê nhưng đã bị công an vây ráp, bắt giữ.


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