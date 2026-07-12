Án mạng trên tỉnh lộ ở TP.HCM nghi liên quan nợ nần

Ngày 12.7, Công an phường Tam Bình và Bình Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tạm giữ một người đàn ông để điều tra về hành vi "giết người". Danh tính nạn nhân được xác định là anh L.T.Đ (36 tuổi, ở Cần Thơ).

Khu vực giao lộ tỉnh lộ 43 - Ngô Chí Quốc nơi nạn nhân bị đâm ẢNH: THỤY VŨ

Rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần khu vực tỉnh lộ 43 (đoạn giáp ranh giữa phường Tam Bình và phường Bình Hòa) nghe những tiếng động lớn náo loạn cả khu phố. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện anh Đ. đã nằm gục trên nền đường, xung quanh máu loang lổ.

"Lúc đó trời còn tờ mờ sáng, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi ra cửa thì thấy người đàn ông đã nằm bất động dưới lòng đường rồi. Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, mọi người chỉ kịp hô hoán nhau gọi xe cấp cứu và báo công an", bà Minh, người dân sống trên tỉnh lộ 43 kể lại.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Bình và Công an phường Bình Hòa lập tức có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra y tế, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong trước đó. Cách vị trí nạn nhân nằm gục khoảng 50 m, ngay tại ngã tư tỉnh lộ 43 - Ngô Chí Quốc, chiếc xe máy của anh Đ. vẫn nằm giữa đường. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh quanh khu vực, lực lượng công an nhanh chóng xác định nghi phạm đã dùng hung khí đâm anh Đ. tại giao lộ tỉnh lộ 43 - Ngô Chí Quốc do liên quan đến chuyện tiền bạc. Anh Đ. bị trọng thương, nạn nhân cố sức bỏ chạy nhưng được một đoạn ngắn thì kiệt sức, ngã gục xuống đường và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt ẢNH: THỤY VŨ

Sau khi gây án, hung thủ định trốn về quê nhằm thoát tội. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Công an TP.HCM, các mũi trinh sát đã nhanh chóng đón lõng các ngả đường, bắt giữ được nghi phạm.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp nợ nần. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ loại hung khí gây án và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.