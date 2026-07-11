Công an TP.HCM khởi tố 6 người trong đường dây đổ lén gần 800 tấn chất thải

Ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "gây ô nhiễm môi trường". Các bị can bị bắt giữ gồm: Chương A Sám, Nguyễn Trần Minh Trung, Đỗ Minh Hùng, Lê Cao Thìn, Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành.

Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây chuyên thu gom và đổ bừa bãi gần 800 tấn chất thải rắn xây dựng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ việc được triệt phá trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM, nhằm làm sạch và chuyển hóa các địa bàn phức tạp về kinh tế, môi trường. Qua công tác mật phục, Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc bắt quả tang một xe ben đang đổ trộm lượng lớn chất thải xây dựng tại một khu đất thuộc ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc.

Tại hiện trường, hàng trăm tấn bê tông vụn, gạch ngói vỡ, kính nát trộn lẫn rác sinh hoạt đổ tràn lan. Quá trình điều tra nhanh chóng vạch trần một đường dây đổ thải có tổ chức, phân cấp tinh vi để ăn chia lợi nhuận: Chủ đất Chương A Sám thuê Nguyễn Trần Minh Trung san lấp mặt bằng bằng xà bần. Trung tiếp tục thuê Đỗ Minh Hùng thực hiện. Hùng lại khoán tiếp cho Lê Cao Thìn tìm nguồn chất thải và tổ chức xe vận chuyển.

Từ đây, Thìn cùng hai tài xế Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành trực tiếp đi gom rác thải từ các công trình xây dựng, phá dỡ nhà ở trên khắp địa bàn TP.HCM rồi chở về đổ lén tại khu đất của Sám. Cơ quan chức năng xác định, tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng bị đổ trái phép tại đây lên đến gần 800 tấn.

Theo Công an TP.HCM, việc kịp thời triệt phá đường dây này thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm môi trường, góp phần giữ gìn môi trường sống an toàn cho người dân và bảo vệ mỹ quan đô thị. Để ngăn chặn các vi phạm tương tự, Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo, chủ đất và các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường, tuyệt đối không tiếp nhận, vận chuyển hoặc đổ chất thải xây dựng trái phép.

Người dân khi phát hiện các phương tiện có dấu hiệu đổ thải trộm, cần lập tức báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo pháp luật.