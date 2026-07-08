Nghi phạm đánh bom ở Monaco bị bắn chết, nhân viên tình báo Ukraine bị bắt

Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết thi thể của bà Anastasiia Berezovska (39 tuổi) được phát hiện vào khoảng 23 giờ địa phương hôm 6.7.

Văn phòng công tố cho biết cũng đã bắt giữ một nhân viên của Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR). Người này khai nhận đã giết người phụ nữ, và thực hiện hành động này cùng với một nghi phạm khác – được cho là một nhân viên thực thi pháp luật.

Tuần trước, bà Berezovska bị tình nghi thực hiện vụ đánh bom tại Monaco nhắm vào ông Vadym Yermolaiev. Cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ làm ông Yermolaiev, một phụ nữ và một trẻ em bị thương trong một cuộc tấn công có chủ đích.

Bộ trưởng Nhà nước Monaco Christophe Mirmand cho biết ba người này được cho là đang trở về nhà vào đầu giờ tối 6.7 thì vụ tấn công xảy ra.

Lệnh truy nã bà Anastasiia Berezovska của Interpol ẢNH: REUTERS

Đoạn video từ camera an ninh được truyền thông Ukraine đăng tải rộng rãi cho thấy một người mặc áo khoác đen, mũ lưỡi trai đen, giày trắng và quần tây màu be chạy khỏi hiện trường ngay sau đó, hướng về thị trấn Beausoleil của Pháp. Chính quyền Pháp sau đó cho biết nghi phạm là một phụ nữ cải trang thành nam giới.

Văn phòng công tố Monaco cho biết tại thời điểm đó vụ việc được cho là không chỉ do một người thực hiện, nhưng không cung cấp thông tin về các nghi phạm khác.

Interpol là cơ quan đầu tiên công bố hình ảnh nghi phạm Anastasiia Berezovska. Công tố viên Stephanie Thibault cho biết người phụ nữ này đã sử dụng một chiếc xe mang biển số Đức để di chuyển qua Ý và một số nước châu Âu khác. Nơi cư trú chính thức cuối cùng của bà là tại Đức.

Báo cáo cho biết nghi phạm đã kích nổ từ xa thiết bị nổ khi gia đình đến gần chiếc túi được đặt ở sảnh.

Động cơ của vụ tấn công vẫn còn là bí ẩn. Các nguồn tin cảnh sát Ukraine cho biết vụ tấn công có thể liên quan đến vai trò bị cáo buộc của ông trong một vụ án phức tạp riêng biệt liên quan đến mạng lưới trung tâm cuộc gọi lừa đảo tại Dnipro. Ông Yermolaiev đã phủ nhận các cáo buộc.

Các nguồn tin cho biết các nhà điều tra Pháp tin rằng vụ tấn công có thể được dàn dựng bởi các mạng lưới tội phạm liên quan đến vụ án.