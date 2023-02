Nghi phạm đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 100 lượng vàng ở TP.HCM đã bị truy bắt như thế nào?

Trộm hơn 100 lượng vàng, trị giá khoảng 4,5 tỉ đồng

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 31.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã phối hợp Công an Q.12, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ vụ đột nhập tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12), trộm hơn 100 lượng vàng.



Công an thu giữ toàn bộ số vàng nghi phạm Nu trộm tại tiệm vàng HOÀNG HUY

Theo CQĐT, ước tính số vàng bị mất khoảng 88 lượng vàng loại 18K và hơn 20 lượng vàng loại 24K, trị giá khoảng 4,5 tỉ đồng.

Trước đó, sáng 29.1, chị M.T.P.D, chủ tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp phát hiện nhiều đồ đạc bị xáo trộn, nghi vấn tiệm vàng của chị bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra, chị D. tá hỏa phát hiện bị trộm hơn 100 lượng vàng.

Ngay sau đó, cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera tại tiệm vàng và camera an ninh ở các khu vực xung quanh để phục vụ công tác điều tra vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở tiệm vàng.

CQĐT xác định, nghi phạm gây án là nam thanh niên ngoài 30 tuổi, vóc dáng cao, gầy, mặc áo khoác dài tay, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mang balô to màu đen... Nghi phạm leo từ bên ngoài vào ban công lầu 1 của tiệm vàng rồi dùng các dụng cụ mang theo cạy cửa, đột nhập vào trong.

Thời điểm nghi phạm đột nhập tiệm vàng, các thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng đã vào các phòng riêng nghỉ ngơi.

Lời khai của nghi phạm trộm hơn 100 lượng vàng ở TP.HCM

Một trinh sát cho biết: "Có thể trước khi gây án, đối tượng đã nhiều lần đến tiệm vàng để quan sát, theo dõi, nắm bắt quy luật sinh hoạt của tất cả nhân viên và thành viên trong gia đình chủ tiệm vàng, cũng như các lối ra vào các tầng của ngôi nhà".

Quá trình truy vết thủ phạm, các trinh sát phát hiện một nghi can có đặc điểm nhận dạng giống với nghi can trộm hơn 100 lượng vàng, thuê xe ôm chở đi một đoạn hướng cầu Phú Long đến Bình Dương. Ngay sau đó, PC02 phối hợp Công an tỉnh Bình Dương và Công an Q.12 áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt.

Trộm vàng vì cần tiền để cung phụng tình nhân

Đến 18 giờ 30 ngày 30.1, công an bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Nu khi đang lẩn trốn tại căn nhà trọ trên đường D1 (khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương). Toàn bộ tang vật được đều thu hồi.

Nghi phạm Nu giấu số vàng trộm được trong ba lô, để trong tủ quần áo trên lầu 1 ở phòng trọ mà Nu thuê để sống cùng tình nhân.

Về lý do chọn tiệm vàng kể trên để trộm, Phạm Văn Nu khai: "Cách đây 2 tháng có đến tiệm vàng K.T. bán vàng rồi quan sát thì thấy tiệm vàng không có nhân viên bảo vệ, gia đình chủ tiệm vàng sau khi đóng cửa tiệm thì nghỉ ở phòng riêng trong nhà nên lên kế hoạch đột nhập tiệm vàng này".



Sau Tết Nguyên đán 2023, do cần tiền tiêu xài và cung phụng cho tình nhân (Nu đã có vợ và con, đang sinh sống ở quê - PV), nghi phạm Nu quyết định thực hiện vụ đột nhập tiệm vàng để trộm cắp tài sản. Nghi phạm Nu quan sát xung quanh, thấy tiệm vàng K.T đóng cửa, tắt điện nên đi đến cột điện phía cạnh tiệm vàng leo lên, nhảy qua mái tôn, rồi leo qua ban công tầng 1 tiệm vàng. Nghi phạm dùng dụng cụ mang theo phá cửa tầng 1, dùng kềm cắt dây điện phía trước ban công và đi vào bên trong nhà.

Sau khi đột nhập vào bên trong, Nu thấy chìa khóa gắn trên ổ khóa của tủ kính liền mở cửa tủ, trộm hơn 100 lượng vàng bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng tẩu thoát theo lối cũ để ra ngoài.

Qua đấu tranh mở rộng, Phạm Văn Nu còn khai vào khoảng tháng 11.2021 đã đột nhập tiệm vàng K.H (Bình Dương), lấy trộm số nữ trang (ước tính trị giá khoảng 2 tỉ đồng). Số tài sản này được Nu chia nhỏ ra, mang đi bán tại các tiệm vàng ở khu vực TX.Tân Uyên (Bình Dương) nhưng chỉ bán được tổng cộng 780 triệu đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp lực lượng liên quan điều tra mở rộng vụ đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 100 lượng vàng.