Nghi phạm nổ súng bị buộc tội mưu sát ông Trump

Nghi phạm nổ súng tại dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hôm 25.4 đã bị buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump.

Cole Tomas Allen (31 tuổi) đã ra trình diện lần đầu tiên tại tòa án liên bang Washington vào hôm 27.4.

Nghi phạm này cũng chịu thêm các cáo buộc liên quan vũ khí và sẽ bị giam giữ trong khi vụ việc được tiến hành.

Công tố viên liên bang Quận Columbia, Jeanine Pirro, cho biết: "Sẽ có thêm các cáo buộc khác khi cuộc điều tra này tiếp tục làm rõ. Nhưng chắc chắn đây là một vụ ám sát hụt tổng thống Mỹ, với việc bị cáo thể hiện rõ ý định của mình, và ý định đó là hạ gục càng nhiều quan chức nội các cấp cao càng tốt".

Hình ảnh các loại vũ khí mà Cole Tomas Allen mang theo ẢNH: REUTERS

Allen, một cư dân California, đã để lại một bản tuyên ngôn cho các thành viên gia đình, trong đó tự xưng mình là "Sát thủ Liên bang Thân thiện" và thảo luận về kế hoạch tấn công các quan chức cấp cao của chính quyền ông Trump.

Nghi phạm chưa phản hồi về các cáo buộc.

Đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy nghi phạm chạy nhanh qua hành lang bên ngoài phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton.

Theo bản khai, Allen chạy trong khi cầm một khẩu súng dài.

Bản khai cho biết một nhân viên Mật vụ đã bắn về phía Allen. Nghi phạm đã ngã xuống đất nhưng không bị bắn trúng

Bản tuyên thệ cũng cho biết nhân viên mật vụ đã bị bắn vào ngực trong khi mặc áo chống đạn, nhưng không nêu rõ do ai bắn.

Vụ nổ súng đã khiến những người tham dự chen chúc trốn trong gầm bàn và buộc lực lượng thực thi pháp luật phải đưa các quan chức cấp cao ra khỏi phòng nhanh chóng.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm 27.4 rằng các quan chức đã tổ chức thảo luận về 'dòng kế vị' trước bữa tối:

"Những cuộc thảo luận đó đã diễn ra trước dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nhưng có một số thành viên nội các trong dòng kế vị đã không tham dự vì nhiều lý do cá nhân khác nhau, do đó việc chỉ định một người sống sót là không cần thiết, vì chúng tôi đã có một số thành viên không có mặt ở đó", bà Leavitt cho hay.

Cùng với ông Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã có mặt tại bữa tối.

Allen đã đặt một phòng tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra bữa tối, và đi tàu từ California đến Washington vào tuần trước.

Các quan chức cho biết Allen đã trang bị một khẩu súng lục, một khẩu súng bắn đạn ghém và nhiều con dao.