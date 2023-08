Nghi phạm trộm chó ở Củ Chi xịt hơi cay, ném bột ớt công an

Ngày 25.8, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) đang tạm giữ Bùi Duy Ngọc (26 tuổi, quê Đồng Nai, ngụ H.Hóc Môn) và Đặng Phương Nam, Đỗ Quốc Hậu (cùng 24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bùi Duy Ngọc khi được đưa về trụ sở công an C.T.V

Theo công an, qua công tác nắm tình hình, Công an H.Củ Chi xác định có nhóm khoảng 2 đến 4 người chuyên sử dụng xe máy và kích điện để trộm chó trên địa bàn. Nắm được thời gian hoạt động của nhóm này là từ 4 đến 7 giờ sáng hằng ngày, nên công an lập kế hoạch mật phục, truy bắt.

Ngày 23.8, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Củ Chi tổ chức mật phục. Khoảng 6 giờ cùng ngày, xuất hiện 2 người chở nhau trên xe máy, chở theo bao tải bên trong có nhiều chó trộm được, chạy trên Tỉnh lộ 15 hướng về cầu Xáng.

Phát hiện tổ công tác, những người này quay đầu xe bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy, những người này xịt hơi cay, ném bột ớt chống trả lực lượng chức năng. Ngoài ra, chó cũng được chúng thả xuống đường để làm vật cản tẩu thoát.

Khi đến QL22 thuộc xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, những kẻ trộm chó đã bị tổ công tác đuổi bắt kịp, buộc chúng bỏ lại xe và tang vật, chạy trốn vào khu dân cư.

Bùi Duy Ngọc sau đó bị công an bắt giữ, riêng người đi cùng đã chạy thoát. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật tại hiện trường gồm 5 con chó, 1 cây nỏ tự chế dài khoảng 40 cm, 1 bình ắc quy, 1 bình tăng áp điện.

Trong quá trình vây bắt Ngọc, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm trộm chó khác là Nam và Hậu. Tang vật thu giữ gồm 9 con chó, 1 bộ kích điện, 1 nỏ tự chế bằng gỗ, 1 con dao bấm cùng nhiều tang vật khác.

Hiện Công an H.Củ Chi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm chó này.