Nghỉ tết dài, vé tàu xe bất ngờ 'căng'

Nhiều chặng kín chỗ, hàng không cấp tập tăng tải

Như mọi năm, gia đình chị Hoàng Trang (ngụ Q.7, TP.HCM) ung dung chờ tới sát tết mới lên mạng tìm mua vé máy bay về quê ở Quảng Ngãi, vì nghĩ rằng vé tết mua sớm hay muộn giá cũng cao như nhau và sẽ luôn còn chỗ.

Thế nhưng cách đây 2 ngày, chị tá hỏa khi gọi nhờ đại lý thân quen đặt chỗ chuyến bay chặng TP.HCM - Chu Lai ngày 25.1.2025 (26 tháng chạp) nhưng được báo tất cả các ngày từ 24 - 27.1.2025 đều không còn chuyến bay. Nếu xin về sớm trước từ ngày 24 âm lịch, chị Hoàng Trang cũng chỉ còn một sự lựa chọn là đi vé hạng thương gia của Vietnam Airlines với giá gần 5 triệu đồng/chiều, gia đình đi 4 người hết 20 triệu đồng/lượt.

Cuối cùng, chị Hoàng Trang đành chọn cách bay về Đà Nẵng để có nhiều sự lựa chọn, còn vé thì cả 4 hãng hàng không gần như "đồng giá" thấp nhất gần 2,5 triệu đồng/chiều. Sau đó, gia đình sẽ mất thêm vài trăm ngàn tiền thuê taxi từ sân bay Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 được nghỉ dài ngày khiến nhiều gia đình tăng nhu cầu về quê và du lịch, đẩy lượng bán vé tàu xe, máy bay tết tăng vọt ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

"May mà giờ có cao tốc rồi nên đi cũng nhanh hơn ngày trước, không thì chắc chờ ra tết mới về quê. Thật ra lúc đầu tôi cũng không định về, nhưng năm ngoái cũng vì vé máy bay quá đắt đỏ nên cả gia đình đã ở lại TP.HCM đón tết rồi. Năm nay đang phân vân thì có thêm thông tin tết nghỉ dài ngày hơn nên tôi quyết định về. Bà ngoại ở nhà cũng lớn tuổi, tranh thủ thăm bà được ngày nào hay ngày đó. Chỉ tội cứ dịp được nghỉ thì vé máy bay, chi phí di chuyển lại đắt đỏ", chị Hoàng Trang chia sẻ.

Tương tự, những gia đình nào quê ở Thanh Hóa muốn bay thẳng về đón xuân cũng không còn nhiều lựa chọn vì các chuyến bay ngày 26.12 âm lịch đã hết sạch chỗ; các ngày 25, 27 tháng chạp chỉ có hãng Vietnam Airlines còn ghế trống ở hạng thương gia, giá hơn 6 triệu đồng/chiều. Nếu đi ngày 28, 29 tháng chạp cận tết thì sẽ có thêm lựa chọn từ hãng Vietjet và Bamboo Airways, giá vé thấp nhất gần 3,5 triệu đồng/chiều, bay vào giờ khuya.

Theo ghi nhận của các hãng hàng không, mặc dù nhịp bán vé Tết Nguyên đán 2025 không "nóng sốt" từ những ngày đầu mở bán nhưng đến hết tháng 11, số lượng hành khách đã tăng đều mỗi ngày và cao hơn nhiều so với thời điểm đầu tháng 9. Vẫn như truyền thống hằng năm, hành khách tập trung mua vé trên các chặng từ miền Nam ra các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên chiều trước tết và ngược lại sau tết. Vietnam Airlines ghi nhận hệ số đầy chỗ trung bình trên nhiều chuyến bay đã đạt 70 - 80%, có một số chuyến vào giờ tốt đã gần đầy chỗ.

"Năm nay ghi nhận xu hướng mới khi nhiều chuyến bay từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam được nhiều khách hàng lựa chọn, đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ cùng các gia đình khi tranh thủ đi nghỉ lễ. Theo chúng tôi, xu hướng hành khách mua vé tết thời gian qua tăng lên nhanh là do Chính phủ quyết định số ngày nghỉ tết dài, người dân chốt được thời gian nên tranh thủ đặt chỗ luôn để có ngày giờ bay như ý muốn. Ngay cuối tuần này, Vietnam Airlines sẽ nhận liên tục các tàu bay mới gồm 1 chiếc Boeing 787-10 với số ghế lên đến 367 chỗ, và một tàu bay Airbus A320. Các máy bay này sẽ ngay lập tức đưa vào khai thác để phục vụ nhu cầu đi lại cuối năm cũng như khai thác dịp tết dương lịch, âm lịch sắp tới", đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Vé máy bay nhiều chặng trước và sau tết đã kín chỗ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phía Vietjet cũng đang tiếp tục sắp xếp tàu bay, nhân sự, đánh giá để mở thêm các chuyến bay trên một số chặng bay nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Theo đại diện hãng, tính đến thời điểm hiện tại, hãng đã bán ra gần 1 triệu vé máy bay tết trên tổng số hơn 2,6 triệu vé đã mở bán sớm từ đầu tháng 9. Trong giai đoạn cao điểm di chuyển trước và sau tết, các chặng bay khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Chu Lai, Đồng Hới, Huế hiện ghi nhận lượng khách đặt cao nhất. Các chuyến bay trong thời gian đầu và cuối kỳ nghỉ tết cũng là những ngày cao điểm nhất thì hầu như không còn chỗ.

Tương tự, tính đến thời điểm hiện tại, Vietravel Airlines ghi nhận đã bán hơn 70% số ghế trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trong đó, các chặng bay có lượng khách đặt vé cao nhất là TP.HCM - Quy Nhơn (đạt hơn 90%), TP.HCM - Đà Nẵng (hơn 65%), TP.HCM - Hà Nội (hơn 60%).

Lãnh đạo Vietravel Airlines đánh giá sức mua vé Tết Nguyên đán 2025 chậm hơn mọi năm, nguyên nhân có thể do tình hình kinh tế khó khăn và tâm lý khách hàng đợi thêm thời gian để giá vé giảm. Tuy nhiên, Vietravel Airlines dự đoán nhu cầu đi lại dịp tết vẫn cao và số lượng mua vé sát ngày sẽ tăng trưởng tốt, một phần đến từ việc thời gian nghỉ tết của người lao động kéo dài đến 9 ngày. Do đó, hãng dự kiến sẽ tăng tải thêm một số chuyến bay trên đường bay TP.HCM - Hà Nội và TP.HCM - Đà Nẵng để đáp ứng được tối đa nhu cầu di chuyển của khách hàng.

Đường sắt cũng "cháy" vé

Hai năm trở lại đây, ngành đường sắt ghi nhận tốc độ bán vé những dịp nghỉ lễ, tết rất tốt nhờ san tải lượng khách đáng kể từ hàng không. Năm nay, xu hướng này tiếp tục được ghi nhận khi sau 63 ngày mở bán, sản lượng vé tàu Tết Nguyên đán 2025 đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, theo thống kê từ Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, tính đến ngày 3.12, đã có 137.000 vé tàu tết được bán ra, trong đó chiếm 58% là vé khách hàng mua online. So với dịp Tết Nguyên đán 2024, tốc độ bán vé sau 63 ngày mở bán chính thức của ngành đường sắt bằng 123% về sản lượng và bằng 124% về doanh thu.

Lượng hành khách chọn đi tàu lửa về quê dịp lễ, tết ngày càng tăng cao ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều chuyến tàu trước tết đi các ngày từ 22 - 26.1.2025 (23 - 27 tháng chạp) đã hết vé chiều từ nam ra bắc. Từ ngày 21.1 trở về trước và ngày 27, 28.1.2025, còn vé đi tất cả các ga; các ngày từ 22 - 26.1.2025 còn nhiều vé đến ga Phan Thiết, Nha Trang. Từ 29.1 - 16.2.2025 (mùng 1 - 19 tháng giêng) còn nhiều vé đi tất cả các ngày, các ga.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết Ất Tỵ 2025, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại, cung cấp thêm 5.000 chỗ. Cụ thể, từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội chạy thêm các tàu SE12 ngày 17, 18.1.2025; tàu TN6 ngày 18, 19.1.2025; tàu SE24 ngày 17.1.2025; từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn chạy thêm tàu SE11 ngày 18, 19.1; tàu TN5 ngày 20, 21.1; tàu SE23 ngày 15.2; từ Sài Gòn đến Quảng Ngãi chạy thêm tàu SE26 ngày 19.1.2025.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt VN thông tin thêm: So với tết năm ngoái, tổng số đoàn tàu phục vụ Tết Ất Tỵ 2025 giảm hơn 20 chuyến, tương đương giảm hơn 30.000 chỗ do không bán ghế phụ, đồng thời cải tạo 11 toa ghế thành toa giường nằm, giảm số chuyến và số lượng chỗ so với năm trước. Do đó, hành khách có nhu cầu về quê hay du xuân không nên chờ tới sát ngày mới chốt vé bởi sẽ có nguy cơ không đặt được chỗ vào khung giờ, ngày di chuyển như mong muốn. Tuy nhiên, nếu nhu cầu hành khách tăng cao, ngành đường sắt vẫn sẽ nối toa, bổ sung tàu vào những ngày cao điểm.

Giá vé tàu tết năm nay tăng trung bình từ 4 - 5%. Trong đó, chặng dài nhất từ ga Sài Gòn đi Hà Nội có giá vé cao nhất là hơn 3,2 triệu đồng, thấp nhất là hơn 2,2 triệu đồng vào ngày cao điểm. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 5%, sinh viên được giảm 20% tùy theo mác tàu, thời gian đi trước và sau tết…

Đáng chú ý, năm nay ngành đường sắt ngừng tính năng "mua vé giữ chỗ trả tiền sau" nhằm tránh tình trạng hành khách giữ chỗ mà chậm thanh toán. Do đó, nhìn chung tình hình vé tàu sẽ không có những biến động bất thường như hành khách "hủy kèo", nhả vé.

Canh "bở hơi tai" mới mua được vé xe khách

Vé máy bay đắt đỏ, trong khi hệ thống đường cao tốc ngày càng được hoàn thiện, nên nhiều gia đình cũng lựa chọn đi xe khách về quê. Do đó, nhiều tuyến xe đường dài dịp Tết Nguyên đán năm nay ghi nhận "sốt xình xịch" ngay từ những ngày đầu vừa mở bán.

Mừng rỡ thông báo vừa tìm được vé giường nằm chặng TP.HCM - Phú Yên ngày 22 tháng chạp cho 2 chị em, Nguyễn Thị Như Quỳnh (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thở phào nhẹ nhõm vì trước đó canh "bở hơi tai" không mua được vé xe về quê. Thấy các bạn đồng hương kháo nhau mua vé tết từ cách đây cả tháng nhưng phần do công ty chưa chốt lịch nghỉ, phần do "chưa thấy không khí xuân" nên Như Quỳnh vẫn ung dung. Cách đây hơn 2 tuần, thấy nhiều người liên tục than canh mua vé xe khó nên Như Quỳnh mới vào website các hãng xe xem thử thì ngã ngửa vì hầu hết các nhà xe đều đã báo hết vé giường nằm từ 23 - 27 tháng chạp.

Vé xe khách năm nay cũng đã gần như không còn trên một số tuyến từ TP.HCM ra miền Trung ẢNH: DƯƠNG LAN

"Xe Phương Trang mở bán đợt 1 là hết liền. Bạn tôi canh vừa mở là nhảy vào mua luôn mà đã hết vé ngày 24 - 25 tháng chạp, chưa biết công ty cho nghỉ ngày nào cũng phải hốt đại luôn vé ngày 22 tháng chạp vì sợ không có xe về quê. Đến khi mở đợt 2, tôi canh liên tiếp 2 - 3 ngày cũng không còn chỗ, mới cuống cuồng gọi điện nhờ mẹ ở quê ra tận các đại lý hỏi thử. Gần như các hãng xe chưa mở bán chính thức đã hết vé vì đại lý gom hết. Ra đại lý hỏi, mừng quá thấy có nhà xe mới toanh, chắc ít người biết nên còn vé giường nằm về Phú Yên ngày 23.12 âm lịch, giá chỉ 400.000 đồng, rẻ hơn cả Phương Trang. Thế nhưng, chiều từ Phú Yên vào TP.HCM sau tết hết sạch vé nên mẹ tôi phải tìm mua vé nhà xe khác, giá 550.000 đồng. Năm nay coi như không còn cảnh hãng nào còn vé là mua hãng đó, không có cơ hội chọn nhà xe. Giá vé giờ bình ổn hơn xưa, không còn vé chợ đen đẩy cao chót vót, chỉ có khan hiếm vé giường nằm thôi", Như Quỳnh kể.

Thực tế, các bến xe tại TP.HCM ghi nhận dù nhiều gia đình đã dịch chuyển thói quen tự lái xe về quê với những tuyến đã nối cao tốc, song lượng khách di chuyển qua các bến xe dịp Tết Nguyên đán vẫn giữ nhịp tăng trưởng năm nay cao hơn năm trước.

Cụ thể, trong 20 ngày cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ 19.1.2025 đến hết 7.2.2025, Bến xe Miền Tây dự báo lượng xe tăng trên 3% và lượng khách tăng trên 5% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến sẽ có 437.110 lượt khách qua Bến xe Miền Tây trong 10 ngày trước tết, tương đương với 16.430 chuyến xe. Trong đó, cao điểm là ngày 26.1.2025 (27 tháng chạp) với 62.550 lượt khách, tương ứng 2.085 số chuyến xe. Từ 29.1 - 7.2.2025, bến xe dự kiến phục vụ 323.040 hành khách, tương ứng với 17.220 số chuyến xe.

Không còn phục vụ nhiều tuyến như trước, Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) dự báo lượng hành khách năm nay tăng nhưng không quá nhiều so với năm trước. Trong 10 ngày trước tết, bến xe này ước tính đón khoảng 139.000 lượt hành khách (tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2024). Cùng với việc dịch chuyển nhiều tuyến vận tải hành khách đường bộ về Bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức), bến xe này dự kiến trong cao điểm 10 ngày trước tết sẽ phục vụ khoảng 90.000 lượt khách, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cao điểm từ 26 - 29 tháng chạp có từ 11.000 - 13.000 lượt khách mỗi ngày. Các ngày còn lại trước tết, bình quân lượng khách chỉ khoảng 7.000 - 8.000 lượt.

Cả 3 bến xe lớn nhất TP.HCM đều khuyến khích đơn vị vận tải không tăng giá vé dịp tết năm nay, nhưng nếu điều chỉnh sẽ không quá 40 - 60% so với ngày thường để bù chiều xe chạy rỗng. Việc tăng giá vé áp dụng tùy mức, theo chặng đường, thời gian, doanh nghiệp phải niêm yết các thông tin cụ thể để bến xe kiểm soát.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nghỉ 9 ngày liên tục Công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp sẽ được nghỉ từ ngày 25.1 đến hết 2.2.2025 (26 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng). Đó là nội dung văn bản số 8726 ngày 26.11.2024 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ tết âm lịch và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2025. Theo đó, xét đề nghị của Bộ LĐ-TB-XH, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ này tại các văn bản nêu trên về việc nghỉ tết âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh và hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30.4 và Ngày Quốc tế lao động 1.5.2025.