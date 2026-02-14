Nghỉ Tết Nguyên đán, tiêu thụ điện giảm còn 60 - 65% so ngày thường

Báo cáo của Cục Điện lực, năm 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu điện dự kiến tiếp tục tăng trưởng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong vận hành hệ thống điện quốc gia.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, phụ tải hệ thống dự kiến giảm còn khoảng 60 - 65% so với ngày bình thường do phần lớn phụ tải công nghiệp ngừng sản xuất. Trong điều kiện phụ tải thấp, Cục Điện lực cho rằng, hệ thống có khả năng xuất hiện tình trạng dư thừa nguồn cục bộ, tiềm ẩn rủi ro về điện áp và tần số nếu không điều hành phù hợp.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng lưu ý công tác vận hành phải được bảo đảm giữ điện áp, tần số của toàn hệ thống trong giới hạn cho phép, sẵn sàng để ứng phó với các sự cố về điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện thấp hơn ngày thường, tình trạng dư thừa nguồn điện sẽ tiếp tục xảy ra, tiềm ẩn gây nguy hiểm cho hệ thống điện.

Phụ tải hệ thống điện dự kiến giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán ẢNH: EVNSPC

NSMO đã phối hợp với EVN và các đơn vị điện lực lập phương thức vận hành, điều độ nguồn điện, lưới điện nhằm bảo đảm cao nhất mục tiêu an toàn cho cung cấp điện. Qua rà soát, hệ thống điện quốc gia cơ bản ở trạng thái sẵn sàng cao, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tại buổi làm việc mới đây với Bộ Công thương, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các đơn vị đã lập và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng, bao gồm phương án cung ứng điện, phương thức vận hành hệ thống điện, các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ... Mục tiêu cao nhất là cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho sản xuất và đời sống nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Liên quan đến công tác vận hành hệ thống điện, ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng giám đốc NSMO cho hay, trong các ngày nghỉ Tết, NSMO đã xây dựng phương án vận hành theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, ổn định và linh hoạt. Đặc biệt, vận hành nguồn hợp lý giữa các miền, duy trì đủ công suất dự phòng, ổn định hệ thống và không thực hiện các thử nghiệm không cần thiết trong thời gian nghỉ lễ.

Để chủ động bảo đảm cung ứng điện trong năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Quyền Bộ trưởng đề nghị EVN và NSMO tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong năm 2026. Đồng thời, tiếp tục dự báo, đánh giá và lập kế hoạch phương thức vận hành trong bối cảnh hệ thống điện phải vận hành trong điều kiện phụ tải thấp, dư thừa nguồn điện dịp Tết Nguyên đán.







