Nghi trẻ bị bạo hành, chủ Trung tâm can thiệp đặc biệt chủ động đi trình báo

Chiều 25.5, Công an Q.Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết đã tiếp nhận thông tin và tiến hành làm việc với các bên liên quan để làm rõ việc cháu T.Q.M. (2 tuổi, ở Q.Kiến An) có dấu hiệu bị bạo hành khi đến lớp học.

Theo anh Nguyễn Nguyên Hồng, đại diện Trung tâm công tác xã hội Nụ cười trẻ thơ (gọi tắt là Trung tâm, P.Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An), Trung tâm này được cấp phép từ tháng 1.2022, chuyên tư vấn, can thiệp trẻ rối loạn tự kỷ, trẻ tăng động giảm chú ý, rối loạn ngôn ngữ, vận động, hành vi. Trung tâm hiện có gần 20 trẻ đang đang theo học, trong đó có cháu T.Q.M.

Vào chiều 19.5, sau khi ngủ dậy, cháu T.Q.M. được một cô giáo tên L. cho đi vệ sinh. Sau đó, Giám đốc trung tâm phát hiện đầu cháu T.Q.M có nhiều vết thương nên đã báo với gia đình.

"Chúng tôi đã báo với bà ngoại cháu, nhà ở đối diện, để đưa cháu đi khám, kiểm tra tình hình cụ thể. Đồng thời, lãnh đạo Trung tâm đã làm việc với cô L., các cô giáo khác và trích xuất camera để làm rõ xem vì sao cháu T.Q.M có vết thương", anh Nguyễn Nguyên Hồng, đại diện Trung tâm, cho biết.





Theo đó, camera ghi lại được quá trình cô giáo L. đưa cháu T.Q.M vào nhà vệ sinh. Trong khi đó, làm việc với lãnh đạo trung tâm, cô L. một mực khẳng định không có hành vi bạo hành nào với cháu T.Q.M.

Để làm rõ, bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Trung tâm, đã chủ động cùng gia đình trình báo với Công an P.Trần Thành Ngọ. Hiện vụ việc đã được Công an Q.Kiến An tiếp nhận. "Về phía Trung tâm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm vì là đơn vị quản lý và sẽ phối hợp hết sức để cùng công an làm rõ vì sao cháu T.Q.M bị thương", anh Nguyễn Nguyên Hồng cho hay.