Nghi vấn tin tặc tấn công hệ thống cảnh báo khẩn tại Brazil

Theo Đài CNN, tin nhắn được gửi đến số thuê bao tại nhiều thành phố lớn ở Brazil. Tin nhắn được hệ thống phân loại ở mức "cực kỳ khẩn cấp", chứa dòng chữ "misantropi4", cách viết giống từ "misantropia" trong tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là “sự thù ghét nhân loại”.

Cảnh báo giả xuất hiện đầu tiên tại bang Parana, sau đó chỉ vài phút đã lan sang các thuê bao tại những thành phố lớn như Sao Paulo và Rio de Janeiro. Một số thuê bao tại Rio de Janeiro còn nhận thông điệp tương tự được gửi qua tin nhắn SMS.

Nhiều thuê bao tại Brazil nhận tin nhắn cảnh báo giả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNN

Cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia Brazil cho biết hệ thống cảnh báo Cellbroadcast đã bị một đối tượng bên ngoài kích hoạt từ xa. Lâu này, chính quyền địa phương dùng Cellbroadcast - do Cơ quan viễn thông quốc gia Brazil (Anatel) quản lý - để phát đi các cảnh báo khẩn đến điện thoại người dân ở một địa bàn nhất định, qua đó giúp người dân kịp thời ứng phó. Nhiều quốc gia cũng sử dụng hệ thống cảnh báo tương tự.

Chính quyền Brazil đã tạm thời ngắt kết nối hệ thống Cellbroadcast và nỗ lực khôi phục bảo mật. Giới chức Brazil nhận định “thông điệp thù ghét nhân loại” là dấu hiệu rõ ràng của một vụ tấn công mạng.

Điện thoại người dân tại Brazil hôm 20.6 liên tục nhận tin nhắn với thông điệp giả ẢNH: AP

Lực lượng phòng vệ dân sự tại Parana, Sao Paulo và Rio de Janeiro đều xác nhận không ban hành bất kỳ cảnh báo chính thức nào, đồng thời trấn an người dân rằng không có tình huống thảm họa thiên nhiên hay nguy cơ thực tế nào xảy ra. Giới chức khu vực cũng đang phối hợp với Anatel và các cơ quan để điều tra nguồn gốc của vụ việc.